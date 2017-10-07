61 летнего жителя Вахдата, подозревают в присвоении 120 тыс. сомони, которые ему выдал «Тожпромбанк».

Как сообщается на официальном сайте МВД РТ, подозреваемый, 22-го декабря 2014 года с заявлением обратился в ЗАО «Тоджпромбанка», расположенного на территории Файзабадского района.

По кредитному договору с данного банка для развития предпринимательской деятельности житель Вахдата получил 120 тыс. сомони сроком на 24 месяца, однако, деньги не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведётся.

5 октября пресс-центр Генеральной прокуратуры сообщила о том, что суд столичного района Сино приговорил к различным срокам лишения свободы пять бывших сотрудников «Тоджпромбанка». Они признаны виновными в присвоении и растрате средств, теперь уже бывшего банка, в размере свыше 200 тысяч долларов.

Напомним, лицензия «Тоджпромбанка» на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля этого года. Поводом послужило то, что этот банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка, который, по законодательству, может длиться в течение двух лет и, при необходимости, продлен еще на год.

По последним данным, у «Тоджпромбанка» к настоящему времени накопилось 2070 дебиторов (т.е. должников банка), не возвративших средства на общую сумму 266 млн. сомони. Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Тоджпромбанка» - 117 объектов, в котором, в частности, указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

В конце июня имущество «Тоджпромбанка» было выставлено на продажу.

В начале сентября первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид попросил клиентов банка выждать время ликвидационного процесса, который установлен законом. На встрече с клиентами Саид обещал, прежде всего, вернуть деньги вкладчикам, у которых на счетах небольшие суммы.

Как стало известно «АП» после обращения вкладчиков, первый вице-премьер, 7 сентября собрал руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, представителей «Фонобанка» и «Тоджпромбанка».

В ходе рабочего собрания вице-премьер дал поручение, создать уполномоченную комиссию из числа представителей Нацбанка, Минфина, Минюста, Госкоминвеста и Генеральной прокуратуры РТ и ещё раз провести работы по оценке имущества двух банков.

Также Давлатали Саид поручил, чтобы в рамках законодательства РТ были приняты неотложные меры для возвращения кредитов, а администрации двух банков поручено ускорить процесс возвращения денежных вкладов клиентов.