Президент РТ Эмомали Рахмон и его старший брат Нуриддин Рахмон

Сегодня, 7 октября скончался Нуриддин Рахмон, старший брат президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Нуриддин Рахмон скончался от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет.

Пресс-служба президента отмечает, что Нуриддин Рахмон родился в Дангаринском районе Хатлонской области и долгие годы работал механизатором. В последнее время он руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».

Правительство республики выразило соболезнования лидеру страны Эмомали Рахмону в связи с кончиной его брата.

Тело покойного будет предано земле, на его малой родине в Дангаре.