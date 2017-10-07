Президенты РТ и РФ Эмомали Рахмон и Владимир Путин. Фото из Архива.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Лидеру России сегодня исполняется 65 лет.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Эмомали Рахмон тепло поздравил Владимира Путина с его днем рождения в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 7 октября.

Президент Республики Таджикистан, отметив высокий авторитет Владимира Путина внутри России и далеко за ее пределами, особо подчеркнул его значимую роль в поступательном развитии отношений тесной дружбы и многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Было констатировано, что целенаправленная совместная работа по укреплению таджикско-российского стратегического партнёрства отвечает коренным интересам народов двух стран и является важным фактором региональной стабильности и безопасности.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего и международного характера, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее глава Таджикского государства направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации.