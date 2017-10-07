Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Владимира Путина с 65-летним юбилеем, при этом он заявил, что Россия всегда была и будет могущественной империей. Свое поздравление Кадыров опубликовал в Instagram.

«Сегодня наш Президент ведет борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш Национальный лидер Владимир Путин дает ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться! Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович!», — написал Кадыров.

Как сообщает РБК, во вступительной части Кадыров написал, что хочет напомнить, какую страну получил юбиляр. «Тяжелые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада. Самая большая опасность заключалась в том, что руководители РФ фактически смирились с этим процессом, считая, что остановить невозможно», — описал свое видение истории России на рубеже веков глава Чечни.

Он также отметил разительные перемены, которые произошли в его республике за время президентства Путина. «Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побежден и с корнями выкорчеван терроризм. Оптимисты давали 50 лет на возрождение Чечни. При твердой поддержке Владимира Владимировича Чечня не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли», — написал Кадыров.

Президент России Владимир Путин в субботу, 7 октября, отмечает день рождения - ему исполняется 65 лет.

Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе. На этот раз, несмотря на выходной, у Путина в Сочи на середину субботы намечено рабочее мероприятие - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, запланирована "целая вереница телефонных разговоров", в ходе которых президент будет принимать поздравления, сказал Песков.

Вопрос 2018 года

Встретит ли Путин очередную круглую дату на президентском посту, зависит от того, пойдет ли он на новый шестилетний срок на выборах 18 марта следующего года, до которых осталось 162 дня. Конституция РФ позволяет президенту баллотироваться во второй раз подряд.

Журналисты при каждом удобном случае задают соответствующий вопрос президенту, в предыдущий раз - в минувшую среду. Однако он неизменно отвечает, что пока не решил, будет ли баллотироваться. Президент напомнил, что избирательная кампания по закону будет объявлена в конце ноября - начале декабря. "Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят, обнародуют свои предвыборные программы", - сказал Путин.