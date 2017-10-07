За сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 террористов, выходцев из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, а также отряд из 60 иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт ТАСС.

По его словам, в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также 7 автомобилей, оснащенных крупнокалиберным вооружением.

Кроме того, в районе населенного пункта Меядин российские ВКС ликвидировали командный пункт боевиков и до 80 террорситов, в числе которых 9 выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 3 склада боеприпасов.

Более 60 иностранных наемников уничтожены в долине реки Евфрат. Это выходцы из СНГ, Туниса и Египта. Также уничтожены 12 автомобилей боевиков.

Конашенков отметил, что уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ ( группировка запрещена в РФ), выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Об уничтожении Абу Омара аш-Шишани было объявлено еще в марте прошлого года. Как заявил тогда пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, "один из главарей ИГ Тархан Таимуразович Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани, вероятно, был уничтожен в результате удара с воздуха". Операция была проведена на северо-востоке Сирии с применением как беспилотных летательных аппаратов, так и военных самолетов. Позднее Вашингтон подтвердил информацию об уничтожении аш-Шишани.

Госдепартамент США в свое время объявил награду в размере $5 млн за информацию о местонахождении Батирашвили. По некоторым данным, Абу Омар аш-Шишани входил в совет ИГ и заведовал финансами группировки.