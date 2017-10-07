Таджикский журналист Ирина Умарова, которая также пишет материалы для российских СМИ, завоевала первое место в номинации «Интернет издания», с материалом о межнациональных отношениях.

По сообщению Уральских СМИ, победителей регионального этапа всероссийского конкурса "СМИротворец" в Уральском федеральном округе наградили 4 октября в Ханты-Мансийске.

В оргкомитет поступило 839 работ от 192 средств массовой информации УрФО. В шорт-лист вошли 84 материала 42 СМИ. Победителями стали журналисты шестнадцати средств массовой информации.

Лучшей работой в номинации «Интернет издания» был признан материал собкора ИА «ЭТНОИНФО» Ирины Умаровой «Женское лицо миграции».

sever-press.ru

Как сообщила «АП» Ирина Умарова, миграционная активность стала проявляться и среди женщин Центральной Азии и, несмотря на то, что на востоке, как правило, сильнее выражены традиционные ценности и гендерные уклады, доля выезжающих оттуда на заработки женщин неуклонно растет. В своём материале «Женское лицо миграции», Ирина рассказала об одной из своих героинь, работающей няней в московской семье: в каких условиях проживает, какие маленькие радости, и проблемы у неё появляются вдали от родины.

«Когда меня пригласили на конкурс, сказав, что работа вошла в шорт-лист «СМИротворца» путём мониторинга, я даже не подозревала, что стану лидером в своей номинации», - признается Ирина. Уже, будучи на сцене, держа в руках тяжёлую статуэтку, подводя итоги, она скажет: «Если не раскачивать межнациональную лодку и жить по принципу «все мы разные, но все мы равные» - то каждому из нас будет легче и проще жить в этом мире»

Отметим, что обладатели первых наград окружного этапа автоматически попадут в шорт-лист всероссийского конкурса. Лучших журналистов России, освещающих тематику межнациональных отношений, назовут в Москве 28 ноября.

Справка: Конкурс «СМИротворец» проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики с 2008 года совместно с федеральными органами исполнительной власти. С 2015 года соорганизатором выступает Федеральное Агентство по делам национальностей. Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельности российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

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