Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума о независимости автономии: «за» проголосовали более двух миллионов человек — 90,18%. Теперь слово за парламентом Каталонии, сообщает РИА Новости.

Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. Из них за независимость выступили 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против — 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебесцита.

Теперь парламент Каталонии планирует обсудить результаты голосования. Ранее заседание было назначено на 9 октября, однако представитель Женералитета Карлеса Пучдемон, который должен представлять итоги референдума, попросил перенести свое выступление на вторник. Пока вопрос о дате заседания не решен.

Не исключено, что на заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости. Депутат от "Кандидатуры народного единства" Карлес Рьера заявил, что текст документа уже обсуждается.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".