Обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin, которая столкнулась с высокими издержками и конкуренцией со стороны бюджетных перевозчиков, намерена уволить 1400 сотрудников. Об этом со ссылкой на Reuters, пишет РБК.

Агентство Reuters, ссылаясь на документы профсоюза компании, сообщает, что весь наземный персонал перевозчика получит уведомления о сокращении уже к концу октября. Сотрудники, работа которых необходима для обеспечения полетов, будут уведомлены об увольнении к концу февраля 2018 года. Кроме того, сокращения штата коснутся административного персонала.

Всего в Air Berlin работает около 8 тыс. человек. Представители компании отказались от комментариев изданию.

В середине августа авиакомпания заявила о начале процедуры банкротства, поскольку ее основной акционер — национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways — приостановила финансовую помощь. По данным Bloomberg, за последние шесть лет убытки авиакомпании составили €2,7 млрд, чистый долг достиг отметки €1,2 млрд.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, Air Berlin является второй по размерам авиакомпанией Германии. По данным издания, компания столкнулась с высокими издержками и конкуренцией со стороны бюджетных перевозчиков вроде Ryanair.