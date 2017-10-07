Утром 7 октября в ДТП у села Садовое на трассе Бишкек - Кара-Балта погиб вице-премьер-министр КР Темир Джумакадыров, сообщает «Радио Азаттык».

Внедорожник, в котором ехал чиновник, столкнулся с КамАЗом. Рядом с вице-премьер-министром в машине находились его помощник Нурлан Жамгырчиев и водитель. Все трое погибли на места аварии.

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров возглавлял Республиканский штаб по проведению выборов президента КР. Он направлялся в Таласскую область КР, для проверки готовности избирательных участков к выборам.

Темир Джумакадыров родился 4 августа 1979 года в городе Балыкчи. В этом году он был назначен вице-премьер-министром по вопросам безопасности в кабинете министров, возглавляемого Сапаром Исаковым