Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими 6 октября обсудил с арабскими бизнесменами вопросы налаживания экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, 6 октября Заробиддин Косими встретился с главой холдинговой компании “Аль-мамлака” Принцем аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Саудом.

На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, изучение инвестиционных проектов и пути их реализации.

МИД РТ напоминает, что саудовский Принц аль Сауд является частным предпринимателем. Он считается одним из богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 21 миллиард долларов. Принц также известен своими благотворительными деяниями.

Заробиддин Косими в Джидде также встретился с Принцем Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, главой компании “Аш-Шариф”, с которым обсудил вопросы инвестирования в Таджикистан.

Принц в частности интересовался энергетическими, и другими приоритетными экономическими секторами в РТ.

По итогам встречи было принято решение, что подробное обсуждение двухстороннего сотрудничества необходимо провести с участием специалистов обеих сторон.

Стоит напомнить, что таджикско-саудовское сотрудничество активно развивается в последние годы. В среду 3 октября нижняя палата парламента ратифицировала кредитное соглашение по проекту строительства и оборудования ряда средних школ РТ, общая сумма льготного кредита составила свыше $35 млн. На эти деньги Фонд Саудовской Аравии построит в Таджикистане 66 общеобразовательных школ.

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