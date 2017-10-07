После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, в результате которого погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, пишет Медуза.

«В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан республики Узбекистан — пассажиров автобуса», — заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, «их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета». С каждого пассажира организаторы получали по пять тысяч рублей.

По информации «Интерфакса», главный подозреваемый по делу задержан. Источник агентства рассказал, что это гражданин Казахстана; других подробностей в сообщении нет.

В ночь на 6 октября во Владимирской области пассажирский поезд врезался в автобус; по словам водителя, машина заглохла на переезде. По данным администрации Владимирской области, погибли 17 человек.

Всего в машине находилось 57 или 58 человек. Все пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — гражданами Казахстана.

Автобус ехал в Казахстан из Подмосковья. По неподтвержденным данным, автобус мог оказаться на переезде из-за решения водителя объехать пост ДПС — якобы на этой машине было запрещено перевозить людей.