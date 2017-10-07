Национальная сборная Таджикистана в рамках подготовки к отборочному матчу Кубка Азии-2019 против команды Непала 6 октября провела контрольную встречу со сборной клубов страны, в которой добилась победы со счетом 8:4, сообщает ФФТ.

Матч четвертого тура группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019 в квартете «F» между национальными сборными Таджикистана и Непала состоится во вторник, 10 октября, на Центральном стадионе Гиссаре и начнется в 18:00 часов.

Матч обслужит бригада арбитров из Ирана.

Главным судьей в поле будет 32-летний рефери ФИФА Моуд Бонядифард. На линиях будут работать ассистенты рефери ФИФА – 40-летний Аболфазли Мохаммадреза и 41-летний Саид Алинежадиан. Функции резервного судьи исполнит 30-летний рефери ФИФА Паям Хейдари. Инспектировать судей будет Салех Мохаммед Абдулла Хасан Аль-Марзуки из ОАЭ, а комиссаром матча назначен Чан Лок Вун из Гонконга.

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