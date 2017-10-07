На востоке Таджикистана задержан мужчина, которого подозревают в совершении убийства. Вместе с ним задержан ещё один человек (его имя не сообщается), у них изъяты пистолет «Макарова» и нож, сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Республики Таджикистан Умарджон Эмомали.

Сейчас основной подозреваемый в совершении преступления житель Хорога Некруз Ниятбеков, находится в областной прокуратуре. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Преступление было совершено в поселке Поршинев ГБАО, в ночь на 6 октября.

Мужчина приехал в дом, где проживали его родственники, затеял спор по поводу наследства покойного брата: ранее суд оставил квартиру в Хороге его покойного брата супруге и ребенку. Но мужчина был не согласен с таким решением, и решил убрать с дороги «конкурентов».

"В ходе семейного спора, мужчина начал стрелять из пистолета в невестку, ее мать, своего племянника. Жена брата с ребенком попали в больницу, пожилая женщина скончалась на месте", сообщил Умарджони Эмомали.

После этого он скрылся с места преступления. Некруз Ниятбеков был объявлен в розыск. Его поиском занимались не только милиция, но и жители региона.

Глава Горно-Бадахшанской автономной области Шодихони Джамшед, узнав о происшествии, сразу навестил пострадавших, которые были доставлены в областную больницу, сообщил помощник главы областной администрации Амирджон Солехзода.

Кроме того, по его словам, глава области, который по профессии является нейрохирургом, лично прооперировал пострадавшего мальчика.