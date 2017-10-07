Китай окажет Таджикистану помощь для усиления охраны государственной границы с Афганистаном. Об этом заявил министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь на встрече с министром внутренних дел РТ Рамазоном Рахимзода. Зачем ему это нужно?

Встреча состоялась на полях 86-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в среду в Пекине, сообщает пресс-служба таджикского правоохранительного ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя министерствами в области борьбы против терроризма, экстремизма, сепаратизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной преступности, а также вопросы задержания находящихся в розыске лиц.

Стороны также обменялись мнениями относительно текущей политической и криминогенной обстановки в Афганистане, предотвращения преступных действий на таджикско-афганской границе, а также по другим вызовам и угрозам современности.

Китайский министр выразил готовность оказать Таджикистану помощь для подготовки специалистов в сфере борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью.

Он добавил, что Китай окажет практическую помощь для усиления госграницы Таджикистана с Афганистаном.

Отметим, что в охране таджикско-афганской границы до этого основная поддержка Таджикистану оказывалась со стороны России. До 2004 года этот участок таджикской границы охраняли российские пограничники.

ИДВТ, терроризм и наркотрафик

Чем действенным может нам помочь Китай и зачем он в принципе это делает, «АП» объяснил эксперт, ветеран органов госбезопасности республики.

- Помогая силовикам Таджикистана, Китай укрепляет собственную безопасность, - говорит он. - Одним из главных приоритетов сотрудничества Пекина с Душанбе является борьба с созданным в 1990-х годах Исламским движением Восточного Туркестана (ИДВТ), ответственным за подготовку десятка террористических актов в Китае и за его пределами.

Для Душанбе деятельность ИДВТ также несет риски, поскольку движение имеет богатую историю сотрудничества с центральноазиатским бандподпольем, в частности в ходе боев в Афганистане на стороне талибов, - говорит эксперт.

В 2006 году Верховный суд Таджикистана внес ИДВТ в список организаций, деятельность которых в республике запрещена. Детали взаимодействия спецслужб Таджикистана и Китая в борьбе с ИДВТ не разглашаются, но правительство КНР официально тогда поблагодарило Душанбе за соответствующую поддержку.

Также, по его словам, предположительно предметом сотрудничества сторон может быть выявление боевиков, проникающих через слабо контролируемые горные участки границы с Афганистаном; ликвидация каналов поставок террористам денежных средств и оружия; обеспечение безопасности важных китайских объектов на территории республики. Это - посольство, четвертая ветка магистрального газопровода Центральная Азия – Китай. Также это может быть наблюдение за местной уйгурской диаспорой…

Другой общей проблемой в области безопасности остается наркотрафик, говорит ветеран.

- Через территорию Таджикистана в западные районы Китая попадают партии афганских опиатов, в обратном направлении - синтетические наркотики и прекурсоры. И хотя данный канал по объемам не относится к основным маршрутам транспортировки афганских наркотиков, он функционирует уже около двух десятилетий, что подтверждают периодические задержания курьеров.

В целях противодействия существующим угрозам Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР подписало серию соглашений о сотрудничестве с МВД и АКН Таджикистана.

- С начала 2000-х для Поднебесной обозначилась еще одна проблема - рост военного присутствия НАТО в странах ЦА. В Киргизии и Узбекистане появились военные базы ВВС США. Переговоры о размещении подобных объектов Вашингтон вел и с таджикским правительством, но здесь они не дали результата, - продолжает эксперт. - Если вспомнить, что Пентагон настаивал при этом на возможности совершения разведывательных полетов вблизи западных рубежей КНР, то обеспокоенность Пекина становится вполне понятной. В этой связи принятая в 2013 году китайско-таджикская декларация о стратегическом партнерстве, которая предписывает сторонам воздерживаться от действий, направленных против безопасности любой из них, включая участие во враждебных союзах, не выглядит случайностью, - отмечает ветеран госбезопасности. - На деле подобные договоренности могут означать для Душанбе необходимость проведения консультаций с Пекином по вопросам военной деятельности на своей территории Соединенных Штатов и стран НАТО (транзита грузов, учений, размещения объектов), которая в КНР может быть истолкована как угроза национальным интересам в сфере безопасности.

Помощь увеличится

В последние годы Китай существенно повысил плотность контактов с военными Таджикистана. Для Душанбе, с учетом состояния Вооруженных сил РТ, главной темой переговоров с делегациями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) остается получение безвозмездной военно-технической и материальной помощи, включая подготовку военных кадров и обустройство границы.

В октябре 2012 года тогдашний министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллоев заявил, что на вооружении таджикской армии стоят отдельные образцы оружия китайского производства, не конкретизировав при этом, какие именно. Также он сообщил тогда, что таджикские слушатели проходят краткосрочные (5-6 месяцев) курсы в военных учебных заведения КНР.

В мае 2016 года в Душанбе был открыт Дом офицеров, построенный при финансовой поддержке Китая, выделившего на эти цели около 19 млн долл. А в сентябре 2016 года было объявлено, что китайская сторона поможет в укреплении безопасности таджикско-афганской границы (это 1344 км), в том числе построит четыре погранзаставы.

На сегодняшний день китайская сторона уже построила одну заставу – «Гулхан» - на таджикско-афганской границе. Кроме того, Китай намерен нынешней зимой оказать помощь топливом таджикским пограничникам, несущим службу в суровых условиях Мургаба и Ишкашима.

По словам эксперта, военное сотрудничество будет развиваться и дальше, так как Пекин, укрепляя боеспособность таджикской армии, в первую очередь обеспечивает свою безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором зародилось ИДВТ.