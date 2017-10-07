День открытых дверей в Посольстве Таджикистана в КНР для учащихся пекинских школ

6 октября по случаю Дня государственного языка Посольство Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике организовало день открытых дверей для китайских школьников младших классов школ города Пекина, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе мероприятия гостям были представлены изделия прикладного искусства. Сотрудники Посольства рассказали детям о культуре и истории древнего таджикского народа, государственном языке, достопримечательностях и достижениях страны и о добрососедских отношениях между Таджикистаном и Китаем.

В свою очередь, дети также продемонстрировали исполнение песен и номер китайского боевого единоборства Кунг-фу, сообщает пресс-служба МИД РТ.

По завершению встречи учащиеся и сотрудники Посольства обменялись памятными подарками.