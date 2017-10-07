В 2013 году спортсменка перебралась в Краснодар. Там она продолжила тренироваться и готовиться к соревнованиям. До отъезда она была одной из лучших спортсменок в составе сборной Таджикистана по легкой атлетике. Выступая на международных турнирах в составе национальной команды, она установила сразу несколько национальных рекордов. Кроме того, таджикская бегунья приняла участие в первых в своей карьере Олимпийских играх в Лондоне.

Сезон-2013 сложился для нее непросто. В связи с травмой и восстановительным периодом она не смогла реализовать себя в полной мере, но, тем не менее, выступила в ряде международных стартов. После этого она по семейным обстоятельствам переехала в Краснодар. Сначала взяла некоторую паузу в карьере, чтобы решить вопросы, связанные с обустройством. Как только этот период был завершен, легкоатлетка начала тренироваться.

- В Краснодаре у меня есть полноценные условия для тренировок, - говорит Владислава. – Здесь хорошие тренеры. Сначала я думала, продолжать ли свою карьеру или нет. Но в итоге решила, что еще своего последнего слова в спорте не сказала. Так сказать, я еще не повесила шиповки на гвоздь.

Из личного архива В. Овчаренко

За это время в Краснодаре она выступала на внутренних соревнованиях, занимала призовые места. По ее словам, наставники отметили хороший уровень легкоатлетки, дело осталось за малым – набрать необходимую форму и вернуться на былой уровень. Чем она сейчас и занимается.

- Тренируясь в Краснодаре, я постоянно на связи с тренерским штабом таджикской команды, и если мои результаты будут удовлетворять тренеров, то они могут привлечь меня в таджикскую команду на международные соревнования, - сказала спортсменка. – Конечно, хочется продолжить выступление за сборную Таджикистана на мировой арене. Сделаю для этого все зависящее от меня. Планировала начать выступление уже в этом сезоне, были мечты принять участие в чемпионате Азии, но в этом году не получилось. Буду стараться хорошо подготовиться на следующий сезон.

Кстати, в этом году спортсменка посетила Душанбе, проводила свои тренировки в составе таджикской команды. Выступила на чемпионате республики по легкой атлетике и выиграла серебряную медаль.

- Конечно, мне было приятно вернуться на родной стадион, было важно возобновить свою карьеру после перерыва на официальных стартах именно в Душанбе, - сказала Владислава Овчаренко. - На дистанции 100 метров я была второй с результатом 13,11 секунды. Конечно, я стремлюсь к более высокому результату, над этим сейчас и работаю. Считаю, что могу быть намного быстрее. Важно набрать свою наилучшую форму и, таким образом, попасть в сборную Таджикистана. Главная цель – чемпионат Азии.

- Владислава Овчаренко является опытной спортсменкой, которая добивалась успехов на международных стартах, выступая за национальную команду, - сказал старший тренер сборной Таджикистана Гайрат Негматов. – Сейчас все зависит от нее самой. Если у нее есть желание выступать, есть амбиции, то мы будем рады привлечь ее в сборную. При этом мы будем смотреть на ее функциональную готовность. Если она наберет оптимальную форму, будет показывать хорошие результаты на соревнованиях в России, то она будет иметь вполне реальные шансы выступать на мировой арене за Таджикистан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus