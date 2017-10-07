В рамках госвизита Атамбаева в Узбекистан подписан второй пакет кыргызско-узбекских документов.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС – 1 подписан 6 октября в Ташкенте между ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызской Республики и АО «Узбекгидроэнерго».

В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Республику Узбекистан состоялась церемония подписания второго пакета совместных кыргызско-узбекских документов, сообщает КНИА «Кабар».

Отмечается, что дополнительные соглашения были подготовлены к подписанию соответствующими государственными органами двух стран по поручению Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам проведенных вчера переговоров в узком и расширенном составах.

Так, сегодня, 6 октября, в г. Ташкент подписаны следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании между открытым акционерным обществом «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызской Республики и акционерным обществом «Узбекгидроэнерго» Республики Узбекистан по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС – 1;

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о мерах доверия в районе государственной границы;

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года;

- Соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан.

Отметим, что в первый день государственного визита были подписаны 12 кыргызско-узбекских межправительственных и межведомственных документов, а также Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан».

Кроме того, в рамках визита был подписан контракт между открытым акционерным обществом «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызской Республики и акционерным обществом «Узбекгидроэнерго» Республики Узбекистан на поставку электроэнергии из Кыргызской Республики в Республику Узбекистан.