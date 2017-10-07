Не забывайте стариков.

В минувшее воскресенье, 1 октября, весь мир праздновал Международный день пожилых людей. Мы решили узнать, как им помогают социальные службы.

Из Новгорода в Сталинабад

Накануне праздника мы побывали в гостях у труженицы тыла Зои Куликовой, которой уже исполнился девяносто один год.

В момент нашего прихода в ее квартире как раз был социальный работник отдела соцобслуживания на дому района Сино Каромат Закирова. Она занималась уборкой квартиры.

- Я родилась в 1926 году в Нижнем Новгороде. Началась война, и я еще подростком пошла работать в колхоз. Мы с сестрой и младшим братом рано лишились матери. После войны отец распределил нас по родственникам. Многие годы я жила с сестрой. Ее мужа, как военного, командировали в разные города и страны. В начале 50-х он служил в Москве, затем его перевели в Таджикистан.

У меня тогда было всего семь классов образования. Я окончила вечернюю школу, затем и университет по специальности «экономист». После работала по специальности в Минсельхозе. Сестра с мужем уехали дальше служить в Термез, а я осталась в Душанбе

По словам Зои Ивановны, она заболела, перенесла операцию и не могла больше ездить по регионам Таджикистана и до выхода на пенсию работала бухгалтером в аптечном управлении Минздрава.

Каромат Закирова и Зоя Куликова Фото Asia-Plus

- Судьба так сложилась, что я всю жизнь живу одна. Замуж я не выходила, детей у меня нет. В 1981 году вышла на пенсию, после этого некоторое время еще работала бухгалтером в негосударственных организациях. С возрастом становилось все труднее, тогда знакомые посоветовали обратиться за помощью в социальные службы. И вот уже десять лет мне оказывают помощь соцработники: приносят мою пенсию, помогают по уборке квартиры, ходят за покупками. Последние несколько лет мне помощь оказывает соцработник района Сино - Каромат, я очень благодарна ей. Она регулярно в неделю два раза навещает меня, кроме этого по мере необходимости я прошу соседей позвонить ей, и она, оставив все свои дела, приезжает ко мне. А я ведь не одна у нее…

Зоя Ивановна говорит, что в хорошую погоду старается выходить на улицу, подышать воздухом, посидеть у подъезда с соседками.

- Почти все они переехали в наш дом недавно, русского языка не знают, а у меня за больше чем полвека так и не получилось выучить таджикский, и я всегда радуюсь общению с Каромат, моей социальной помощницей, - говорит собеседница.

Пожилым нужно общение

Каромат Закирова, социальный работник, работает в этой сфере более десяти лет, из них шесть лет - в этом отделе. Два года назад прошла инновационные курсы по оказанию социальной помощи.

- Многие пенсионеры нуждаются в оказании помощи на дому. Кому-то нужна помощь в уборке квартиры, другим нужно закупить продукты, приготовить еду и многое другое. Вот уже шесть лет я оказываю помощь Зое Ивановне.

По словам собеседницы, кроме бытовой помощи люди пожилого возраста прежде всего нуждаются в общении, чего им зачастую катастрофически не хватает.

- В последние годы в Душанбе появилось несколько общественных организаций, организовывающих досуг пенсионеров, - говорит она. - Так, например, еженедельно по вторникам женщины пенсионного возраста собираются в Ботаническом саду. Там пожилые люди могут пообщаться, заняться активным отдыхом и получить на неделю заряд бодрости. Общественные организации организовывают культпоходы в музеи и театры, экскурсии по живописным местам страны. Хотелось бы напомнить, что нельзя забывать стариков. Ведь они нуждаются в нашем с вами внимании, и нужно сделать все возможное, чтобы окружить их вниманием и заботой.

Тысяча соцработников помогают на дому

Как же организован патронажный сервис в Таджикистане?

За подробностями мы обратились в Госагентство соцзащиты населения. Как оказалось, соцпомощь на дому в республике оказывают около тысячи соцработников, из них около восьмисот - в городах и районах и более двух сотен - на уровне региональных центров.

Главный специалист отдела социального обслуживания в учреждениях временного пребывания Госагентства Фахриддини Сироджиддин говорит, что в Таджикистане функционируют сорок отделов.

- Эти отделы только в этом году оказали различные виды социальной помощи более чем пяти тысячам нуждающихся, в том числе пожилым людям. Около сотни социальных работников в этом году прошли обучение по оказанию соцпомощи, курсы по организации ухода за нуждающимися и по основам сестринского дела.

Фахриддини Сироджиддин Фото Asia-Plus

Собеседник отметил, что наряду с отделами в городах и районах республики функционируют также шесть региональных центров оказания социальной помощи, где работают 218 социальных работников, которые уже оказали помощь почти тысяче нуждающихся.

По словам собеседника, эти службы оказывают социально-бытовую, социально-медицинскую помощь, культурную, посредническо-представительскую в различных организациях и службах, правовую.

В этих центрах нуждающиеся могут получить временное жилье (сроком от трех до шести месяцев) и трехразовое питание.

От людей, занимающихся уходом, требуется не только профессионализм, но и самоотдача.

Заместитель завотделом социального обслуживания на дому района Сино Шахло Саидова говорит, что подопечные этого отдела - люди различных категорий, в том числе и пожилые, требующие многочасового ухода.

- В отделе соцобеспечения самого большого столичного района работают тридцать социальных работников. Этот небольшой коллектив организовывает безвозмездную социальную помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам войны. Так, только с начала этого года отдел оказал помощь примерно четыремстам нуждающихся. За это время 76 пожилых людей обратились за помощью, более тридцати из них были закреплены за центрами обслуживания для получения продуктов и обеспечения горячим питанием, семеро определены в дома престарелых и интернаты.

Саидова отметила, что обратившимся нуждающимся их отдел оказывает двадцать два вида услуг.

- Это и уборка квартиры, и покупка медикаментов, продуктов питания, вызов врача на дом, оплата коммунальных услуг, ведение хозяйства и многое другое.

Шахло Саидова Фото Asia-Plus

На майские праздники районный хукумат оказал материальную помощь трем участникам Великой Отечественной войны и одному «чернобыльцу» на сумму около четырех тысяч сомони, шестнадцати участникам войны и труженикам тыла оказана единовременная материальная помощь в размере более двух тысяч сомони, также оказана материальная помощь и другим категориям нуждающихся на общую сумму почти в 18 тысяч сомони.

Не забывайте стариков.

Не унижайте ожиданьем

Визитов ваших и звонков

«Дежурных», редких, с опозданьем.

Звоните чаще старикам,

(Ведь все они – большие дети)

По мелочам, по пустякам…

Вы – всё, что есть у них на свете.

Так было испокон веков:

Чтить стариков – семье награда.

Любите ваших стариков –

Им большего от вас не надо.

Юлия Вихарева