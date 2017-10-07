Реконструкция, завершающаяся в душанбинском парке им. Айни, вызывает массу споров и противоречивых мнений в таджикском обществе. По сообщению некоторых СМИ, родственникам известных людей, похороненных в этом парке, уже сообщили о возможном переносе останков их родных на другое кладбище. Что именно реконструируют в парке? Будет ли прах Героев Таджикистана Садриддина Айни, Бободжона Гафурова и других известных людей перенесён в другое место? Что думают об этом известные люди нашей страны? Об этом - в материале «АП».

Вторая жизнь парков

О реконструкции столичных парков широкой общественности стало известно в апреле этого года, когда премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и мэр Душанбе Рустами Эмомали ознакомились с ходом реконструкции и благоустройства двух парков столицы – парка им. Айни и им. Дружбы народов. Пресс-служба мэрии сообщала тогда, что реконструкция парка им. Айни возложена на Согдийскую область. Ответственными за проект назначены ООО «Сугдшахрофар» и пять согдийских компаний.

Также было сообщено, что проект реконструкции парка предусматривает строительство ряда новых объектов, в том числе автостоянки, амфитеатра на 1200 мест, административного здания, беседок, детских площадок, фонтанов, а также реставрацию памятников Садриддину Айни и Бободжону Гафурову. Отметим, что реконструкцией другого столичного парка - имени «Дружбы народов» занимается хукумат Хатлонской области.

Что сейчас делается

В парке им. Айни, который мы посетили на днях, вовсю идут строительные работы. По сообщениям СМИ, работы планировалось завершить ко Дню независимости, но судя по словам самих строителей, они управятся только к ноябрю. По поручению властей строительные компании, занимающиеся реконструкцией парка, используют в своей работе качественные стройматериалы и передовые технологии освещения.

Могилы Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи Фото Asia-Plus

Как рассказал «АП» директор парка культуры и отдыха им. Айни Амрулло Бокиев, назначенный на эту должность всего несколько месяцев назад, раньше парк находился в очень запущенном состоянии, реконструкция позволит придать ему новый облик.

«Первым делом мы обрезали все деревья, многие из которых имеют полувековой возраст, - рассказывает он, - были засеяны газоны, посажены зимние цветы. Самое главное – в центральной части парка построены 8 фонтанов, резервуар подачи воды для полива всего парка, чего раньше не было. «Теперь с помощью двух больших насосов, вода из Варзоба будет подаваться с помощью подземных коммуникаций по всей территории парка, что очень важно для деревьев и цветов», - объяснил Бокиев и выразил надежду, что в будущем парк станет одним из любимейших мест отдыха горожан.

По его словам, уже сейчас многие жители близлежащих микрорайонов по вечерам приходят погулять в парке, так как здесь стало просторней, вся территория освещена.

Могила Бободжона Гафурова Фото Asia-Plus

В настоящее время облагораживанием территории на 17 гектарах занимаются 32 сотрудника парка. Построенные беседки, по словам директора парка, предназначены для проведения в будущем культурно-массовых мероприятий, например, вечеров поэзии.

Перезахоронят или нет?

По словам директора парка А. Бокиева, реставрации мавзолея Героя Таджикистана, основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни, сейчас идет полным ходом. «В последнее время СМИ много говорят о переносе могилы Айни, но заверяю вас, этого не произойдет», - сказал он. Что касается дальнейшей судьбы могил других людей, похороненных в этом парке, директор сообщил, что не в курсе, оставят их или нет.

Напомним, что кроме Айни в этом парке также захоронены Герой Таджикистана Бободжон Гафуров, руководитель страны 70-80-х годов прошлого века Джаббор Расулов, народный поэт Таджикистана Боки Рахимзаде, академик Мухаммад Осими. У мавзолея своего отца также похоронены сын Садриддина Айни – Камол и его супруга профессор Мукаддима Ашрафи.

Радио «Озоди» со ссылкой на внука Садриддина Айни - Эраджа и внучку народного поэта Таджикистана Боки Рахимзаде – Узро, сообщало ранее, что городские власти предупредили о том, что прах их родных возможно будут перенесен на кладбище в Лучобе, где захоронены не менее известные люди Таджикистана.

Могила Джаббора Расулова Фото Asia-Plus

Между тем, пресс-служба мэрии города Душанбе сообщила «АП», что на данный момент никакого решения о переносе праха Садриддина Айни и остальных похороненных здесь людей пока не принято.

Почему возникла эта идея

В связи с чем возникла идея о перезахоронении? Известно, что раньше парк имени Айни был действительно уединенным и тихим местом без шума и суеты. Однако позже, при прежнем председателе города Махмадсаиде Убайдуллоеве сюда были перенесены старые аттракционы из центрального парка им. Рудаки. Наверное тогда и возникло противоречие: парк Айни - это место, где люди рядом с могилами великих людей ищут покоя и уединения, думают о вечном или наоборот - это парк развлечений, где веселятся, проводят концерты, едят шашлыки и мороженое?

Могила Мухаммада Осими Фото Asia-Plus

«Я слышал, что такое предложение впервые было озвучено на одном из заседаний Академии наук Таджикистана. Но почему нет официального решения? Все, что касается наших национальных ценностей, должно открыто обсуждаться, причем с широким вовлечением общественности. Это общепринятая в мире норма», - написал в ФБ журналист Салим Аюбзод.

Его слова опровергает президент Академии наук РТ Фарход Рахими.

«Академия наук никакого отношения к перезахоронению не имеет. Это прерогатива местных властей», - сказал он, подчеркнув, что сам узнал об этой новости из сообщений СМИ. Ф. Рахими добавил, что он рад, что мавзолей Айни реконструируют и территорию вокруг него облагораживают.

Прокомментировал данный вопрос и глава Исламского центра Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода. По его словам, с точки зрения ислама, перезахоронение хотя и не поощряется, но допускается. При двух условиях: если возраст могилы составляет от 20-30 лет и если согласны родственники покойника.

Первое перезахоронение Айни. Под покровом ночи…

Между тем, немногие знают, что Садриддин Айни был погребен вначале в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина (ныне – парк им. Рудаки). Известный писатель скончался 15 июля 1954 года и на следующий день решением ЦК КП Таджикистана его похоронили на Аллее героев в парке им. Ленина.

Могила Боки Рахимзаде Фото Asia-Plus

Как рассказала «АП» известный государственный деятель Низорамо Зарипова, которая в 60-х годах прошлого века была секретарем ЦК Компартии Таджикистана, решение о захоронении Айни в центральном парке принималось руководителями республики.

«Садриддин Айни был очень уважаемым человеком в стране, поэтому на Бюро ЦК компартии было принято решение похоронить его не на обычном кладбище, а в одном из уголков центрального городского парка. Мы мотивировали это решение тем, что необходимо создать условия, чтобы народ не забывал его, ходил на могилу, и место это всегда было ухоженно. Там была установлена надгробная плита, никакого мавзолея не было. Через несколько лет, мы поняли, что наше решение было ошибкой, так как нередко сюда приходили хулиганы, оскверняли это место, распивали спиртное, гадили», - рассказала Н. Зарипова.

По ее словам, в 1960 году правительство республики приняло постановление о перезахоронении останков Айни. И именно она, Низорамо Зарипова была назначена председателем комиссии по перезахоронению останков основателя современной таджикской литературы.

«Комиссия в составе 8 человек собралась в парке им. Ленина после полуночи. Пригласили родных Айни. Как выдающегося деятеля, который внес огромный вклад в развитие республики, Айни похоронили в гробу, который наполовину (от пояса до головы) был из стекла. И когда подняли гроб, мой взгляд сразу упал на его лицо. Если не учитывать впадины в области носа, он был как живой! То есть тело за более чем шесть лет не разложилось! Позже мы узнали, что известный таджикский врач академик Мансуров забальзамировал тело Айни перед погребением…»

Накануне было принято решение, что новым местом захоронения писателя станет нынешний парк Айни. «Выбор нового места, где сейчас покоится Айни, был возложен на меня и покойного академика Мухаммада Осими. Парка тогда еще не было, здесь было посажено несколько деревьев, место широкое и равнинное, поэтому мы решили похоронить Айни здесь: рядом слышался шум Варзоба, вокруг виднелись горы – так, как мечтал сам писатель», - вспоминает она. В ту же ночь останки Садриддина Айни были перезахоронены на новом месте.

Главный ворота в парк Фото Asia-Plus

Позже, к 100-летию писателя, в 1978 году по предложению группы местной интеллигенции и представителей культуры из других республик здесь построили мавзолей, посадили новые деревья…

Что касается могил других государственных деятелей – Бободжона Гафурова и Джаббора Расулова, Низорамо Зариповна рассказала, что в свое время, когда умер Гафуров, еще не было мемориального кладбища на Лучобе, поэтому руководители республики, чтобы увековечить его память решили похоронить его рядом с мавзолеем Айни. Позже здесь были похоронены также поэт Боки Рахимзаде, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Джаббор Расулов, президент Академии наук Мухаммад Осими.

«Что касается захоронения здесь сына Садриддина Айни и его невестки Мукаддимы Ашрафи, то, насколько я осведомлена, Камол Айни накануне смерти написал письмо, в котором просил власти похоронить его рядом с отцом. Вот и вся история», - закончила свой рассказ Н. Зарипова.

Убрать нельзя оставить

Где в конце концов будет поставлена запятая в этом заголовке? Таджикский сегмент социальных сетей в последний недели кипел эмоциональными комментариями. Мнения разделились: часть комментаторов выступало за то, чтобы всех, кто покоится в парке Айни, перезахоронили в новом месте, другие – были категорически против, так как считают, что тревожить души умерших нельзя.

Профессор, журналист Кироншох Шарифзода считает, что, возможно, другие могилы парка им. Айни, которые находятся в разных частях его территории, надо бы переместить в Лучоб, но могилу Садриддина Айни трогать нельзя.

«Присоединяюсь к протесту таджикской общественности против вскрытия гробниц, - пишет поэт-эмигрант Темур Варки. - Считаю это актом вандализма и надругательства не только над прахом великого писателя и общественного деятеля, но и над фундаментальными ценностями таджикского общества, над национальными и религиозными традициями…».

«По имеющимся у меня данным, прах Айни никуда не перенесут. А перезахоронение остальных в Лучобе считаю умным решением», - отмечает преподаватель Таджикского национального университета Сангин Гулов.

Молодежный активист Мухаммад Исоми считает, что парк не должен быть кладбищем, пусть и для самых известных людей страны, так как это место отдыха и развлечений. «Могилы должны быть на кладбище, а не в парке», - пишет он.

Предприниматель Абдухалил Холикзода задается вопросом: «Если не стоит вопрос о перезахоронении устода Айни, то зачем тогда переносить из парка останки других людей? Если власти хотят превратить это место в парк развлечений, то тогда здесь не место и для могилы Айни, так как распивать алкоголь и танцевать в таком священном месте - это кощунство. Но если оставить это место как мавзолей Устода, тогда расположенные рядом могилы нескольких людей должны оставаться здесь же…».

Между тем, известные представители таджикской интеллигенции, за редким исключением предпочитают публично не высказывать своего мнения. Те немногие, с кем удалось поговорить, считают решение властей правильным. Например, Народный поэт Таджикистана Гулрухсор считает, что мавзолей Айни должен быть один, также как мавзолей Рудаки в Панджруде. «Я против перезахоронения из этого места Айни, и вместе с тем, за то, чтобы перенести оттуда остальные могилы», - отмечает она.

Южные ворота после реконструкции Фото Asia-PLus

Решения пока нет

Несмотря на продолжающиеся в таджикском обществе разговоры вокруг перезахоронения известных людей из парка Айни, по словам президента Академии наук Фархода Рахими, официального решения по этому вопросу пока нет.

«Пока никакого решения по вопросу перезахоронения не принято, иначе нас бы об этом оповестили. В парке полным ходом идет реконструкция мавзолея, а это означает, что останки Айни никуда не перенесут и он останется покоиться здесь, - сказал Рахими, - Возможно, другие известные государственные деятели Таджикистана, будут перезахоронены, так как статус парка - культурно-развлекательный.

Второй вопрос – наверное, настало время переместить останки всех известных людей страны, которые покоятся не только в этом парке, но и в других местах, на одну определенную территорию – мемориальное кладбище в Лучобе, где похоронены Мирзо Турсунзаде, Мухаммаджон Шакури, Малика Сабирова и многие другие крупные государственные и общественные деятели Таджикистана.

В этих целях было бы целесообразней разработать положение об этом кладбище, чтобы раз и навсегда определить, какую категорию известных людей – представителей власти, культуры и науки должны хоронить в этом месте, чтобы облагородить это место, сделать его местом паломничества не только таджикистанцев, но и многочисленных гостей из других стран, которые хотят навестить могилы выдающихся сынов таджикского народа».