АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7-8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 7 октября - В Таджикском Академическом Театре оперы и балета им. С. Айни – состоится балет П.И. Чайковского «Спящая красавица». Начало в 17:00.

- 7 октября - В Культурном Центре "Бактрия" состоится показ художественного фильма «Я Нуджум. Мне 10 лет. Я разведена». Начало в 15:00.

- 7 октября - В Ташкенте пройдёт очередной турнир серии Гран-при по дзюдо с призовым фондом 100 тысяч долларов. Сборную Таджикистана представляют 9 борцов. Сегодня выступят Бехруз Ходжазода и Саидмухтор Расулов в весовой категории 73 кг, а также Акмал Муродов и Кароматулло Хакимов в весе 81 кг.

- 8 октября - В Ташкенте пройдёт очередной турнир серии Гран-при по дзюдо с призовым фондом 100 тысяч долларов. Сегодня выступят таджикские борцы Комроншохи Устопириён и Ходжимашраб Рахмонов в весовой категории 90 кг, и Саиджалол Саидов в весе 100 кг.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ОКТЯБРЯ

1925 - Основано Таджикское государственное издательство («Ирфон»).

1959 - Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире сфотографировала обратную сторону Луны и передала ее изображение на Землю.

1967 - Состоялось открытие выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) Таджикской ССР.

1977 – Принята последняя Конституция СССР.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ОКТЯБРЯ

День работников сельского хозяйства

2002 - Правительство РТ утвердило Стратегический план предотвращения распространения СПИДа в Таджикистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ОКТЯБРЯ

1928 года – родился композитор Хукуматшо Бандишоев.

1932 года – родилась оперная певица Народная артистка СССР Лутфи Кабирова.

1937 года – родился физик Аваз Хукуматов

1938-1993 – Родился композитор Миратулло Атоев.

1949 года – родился таджикский дипломат Козидавлат Коимдодов

1951 года – родился доктор ветеринарных наук Абдучалил Хакимов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ОКТЯБРЯ

1933-2006 года – родился писатель Аминчон Шукуров

1935 года – родился доктор филологических наук, профессор Бахриддин Камолиддинов

1958 года – родился режиссер театра Давлати Убайдулло

1966-1991 года – родилась певица Наргис Бандишоева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м небольшой снег), на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами сохранится мгла. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, по востоку ГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), в долинах местами сохранится мгла, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, по востоку ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.