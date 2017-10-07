Правительство Узбекистана отправило специальный самолет для вывоза пострадавших при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия также выехали сотрудники посольства во главе с послом Узбекистана в России Бахромом Ашрафхановым, сообщает пресс-служба МИД республики, пишет агентство Фергана.

По информации МЧС России, в автобусе на момент столкновения находились 58 человек, в том числе два водителя - граждане Казахстана. Остальные 56 пассажиров являются гражданами Узбекистана.

По данным посольства Казахстана в России, один из водителей – Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения – погиб. Другой, Нургали Сарманов, 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покров. Там работает психолог управления МЧС России по Владимирской области.

Данные о погибших к настоящему моменту разнятся. МИД Узбекистана информирует, что жертвами столкновения стали 19 человек. «Интерфакс», ссылаясь на источник в службе скорой помощи региона, сообщал о 20 погибших, среди которых трое детей.

Следкомитет Росси заявляет о 16 погибших, среди которых один несовершеннолетний.

"Ночью 6 октября 2017 года в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением «Санкт – Петербург – Нижний Новгород». По предварительным данным погибло 16 человек, в том числе, 1 ребенок", - сообщает СК РФ.

По факту столкновения Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП произошло около 4 часов утра на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области. По предварительным данным, автобус с казахстанскими номерами выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», - цитирует пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риту Шляхову РИА-Новости.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в свою очередь указывает, что дежурный по переезду включил сигнал, уведомлявший машинистов поездов о преграде на пути, а машинист поезда применил экстренное торможение, подавая световые и звуковые сигналы. Однако расстояние до полной остановки состава оказалось недостаточным. В результате столкновения пассажиры поезда не пострадали.