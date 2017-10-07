5 октября второй по величине город Кыргызстана - Ош - отметил свое 3017-летие. Праздничные мероприятия, посвященные межнациональному согласию, сопровождались песнями и плясками, а также ярмаркой, выставкой сельхозтехники и продукции. На главной площади города прошло театрализованное представление, на котором мэр города призвал жителей Оша принять активное участие в выборах, пишет Азаттык (Кыргызская служба Радио "Свобода").

На центральной площади Оша люди начали собираться с самого утра. Несмотря на хоть и мелкий, но холодный дождь, горожане с неподдельным интересом наблюдали за выступлениями на площади. Женщина чуть за пятьдесят выделялась в толпе особым настроением, жизнерадостностью, видно было, что она получает наслаждение от каждого номера праздничной программы. Она представилась жительницей микрорайона «Туран»​ Караматхан Нишанбаевой.

«Нам радостно на душе, пришли с пожеланиями мира и согласия. Смотрите, какой прекрасный праздник! От него одного на душе становится тепло. Я даже станцую, вспомнив свою молодость, если пригласят», - делится с нами радостью горожанка.

Праздничные мероприятия начались с торжественного марша работников госструктур и предприятий Оша. Участники с вывесками названий ведомств, с шарами и цветами в руках проходили под звуки специально подобранной для них музыкальной композиции, что придало празднику советскую атмосферу.

Работники ошского предприятия "Тазалык" на марше.

Далее началось собственно театрализованное представление, которое началось с декламации исторической речи восточного мыслителя Захридина Мухаммеда Бабура о городе Оше. Выступление актеров продолжили музыканты и студенты, которые под дождем танцевали на площади более часа, следуя движениям своей наставницы. Ею оказалась учительница художественной школы «Келечек» Алтынай Осмоналиева.

«Это наша работа. Поначалу было немного сложно, новичков обучали танцам десять дней. Сказали, что заплатят по итогам проделанной работы. Сколько – секрет, пока еще выдали», - рассказывает она.

Празднование дня города Оша с официальным населением в 300 тысяч человек и вдвое больше по не официальным данным городские власти посвятили межнациональному согласию. На концерте звучали песни на разных языках, ведущие неоднократно повторяли имена Манаса и Бабура. В торжествах приняли участие официальные гости из Таджикистана, Узбекистана, Турции, Казахстана и России.

На празднике с участием жителей города и иностранных гостей также затронули тему выборов. Градоначальник Айтмамат Кадырбаев в завершение своей речи призвал горожан принять активное участие в выборах:

- Есть большая надежда на то, что на предстоящих выборах горожане продемонстрируют присущие им решительность и единство. Нет никаких сомнений в том, что наш выбор – это путь в экономически развитый город с высокой культурой и нравственностью его жителей.

Торжественная часть мероприятий завершилась под песню «Бизге тынчтык керек» («Нам нужен мир»), исполненную на кыргызском, узбекском и русском языках хором девочек.

«Мы пришли петь на этом большом празднике, - рассказала перед началом номера одна из исполнительниц Диана Токтосунова. – Мы пришли спеть о том, что старикам, молодежи, даже растениям и камням нужен только мир».

Показ мод.

Кстати, одним из номеров стало дефиле моделей в национальной одежде.

День Оша ежегодно отмечается 5 октября с 2000 года - тогда с размахом праздновали 3000-летие города.

В рамках Дня города на центральной площади Оша также прошли выставка сельхозтехники «Ош Агро II» и ярмарка «Куз берекеси».