Ювелир - уникальная профессия, сочетающая в себе и творчество дизайнера, и талант ремесленника, умеющего работать с камнями и металлами. При этом настоящий ювелир должен уметь не просто плавить металл и гранить камни, но и наносить гравировку, работать с эмалями, паять, лудить, шлифовать. Как это все удается ювелиру, - мы попытались узнать, заглянув в мастерскую Фирдавса Назарова.

Основной «рабочий инструмент» ювелира - руки. Существует множество станков, позволяющих как вырезать из металла, так и гранить драгоценные и полудрагоценные камни. Но «живая», выполненная своими руками работа все равно выглядит иначе.

Фирдавс изготавливает свои изделия преимущественно из серебра, так как, по его мнению, тончайшую нить можно вить именно из этого металла, который хорошо подходит для самых мелких узоров и орнаментов. Это требует особой подготовки и колоссального терпения. Ведь сидеть часами и очень внимательно «орудовать» инструментом, чтобы соединить мельчайшие частички в одно целое – дело не для слабонервных.

Разработка дизайна, отливка формы сначала в воске, а затем и в металле, резьба и плетение, вставка и крепление, обработка центрального камня, подбор мелких камней, выступающих в паре с центральным, доводка до конечного вида - этапов на пути к конечному результату, множество.

Как и в большинстве профессий, связанных с творчеством, заработок ювелира зависит от индивидуальных факторов. Прежде всего - от таланта. Дар видеть красоту камня, уметь создавать что-то неповторимое заслуживает особой платы.

Несмотря на все сложности, профессия ювелира считается престижной. Это большая ответственность, в первую очередь материальная, это постоянный риск травм от высоких температур и химических реактивов, это напряженные мышцы спины и рук. Но красота, которая выходит из-под рук мастера, стоит любых трудностей.