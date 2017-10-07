В названии Шахритузского района предложили заменить «з» на букву «с». Инициатором переименования выступает Комитет по языку и терминологии при правительстве РТ. Там считают, что таким образом будет восстановлено историческое название района.
Источник в администрации района сообщил «АП», что этот вопрос уже был обсужден на сессии народных депутатов района по предложению Комитета по языку при правительстве РТ. Это предложение по исправлению названия района уже направлено на рассмотрение Маджлиса народных депутатов Хатлонской области, сообщил источник.
Ранее в ходе пресс-конференции экс-глава района Абдуаллим Исмоилзода, отвечая на вопрос журналистов, пообещал им обсудить вопрос по поводу изменения названия района с учёными историками и специалистами языковедами.
«Если после изучения этого вопроса они скажут, что правильное название района Шахритус, то мы будем исправлять», - сказал Абдуаллим Исмоилзода.
Шаартузский район (именно так он назывался в советское время) был образован 29 августа 1930 года в составе Сталинабадской области Таджикской ССР. С 1944 года передан в состав Курган-тюбинской области.
Он расположен в долине реки Кафарнихон, правого притока Пянджа, на юге Таджикистана. На севере граничит с Сурхандарьинской областью Узбекистана, на востоке — с Кубодиёнским районом, на западе — с Носири-Хусравским районом Хатлонской области Таджикистана, на юге — с районом Хульм провинции Балх Афганистана.
Территория Шахритузского района составляет 2380,0 кв. км. По данным на 1 января 2016 года, население района составляла 17,4 тыс. человек.
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rustam5
Ураааа, теперь полетим в Луну
alijon847
Да да! Нам скучно без переименований! Хоть что то нужно же изменить
Man 7
Единственный вопрос:зачем??
Tjk7
А что офиц не было Шахритус? Это и есть правильная версия! С великого города персов Тӯс
справедливость8
Рекомендую инициаторам переименования название городов и поселений сразу перевести эти названия для зарубежных стран на английском и на русском языке и закрепить их на международном уровне. Встречаются большинство документов (например свидетельство о рождении) на таджикской стороне написано Шахритуз- на русской стороне Шаартузский, нохияи Хисор -Гиссарский район, Кубодиён- Кабадиян. Надо определится. Посмотрите как переведены таблички домов по ул. Дружбы народов в г. Душанбе. Дословный перевод на английский язык. Имена собственные никогда не переводились. (Friendship of peoples или что то вроде этого было). Как таджик может объяснить англичанину, как доехать до улицы Friendship of peoples.Вообще вниз покатились. Уважаемые сотрудники Комитета по языку и терминологии вы не только должны контролировать тексты на таджикском языке, но то что переводится на другие языки имеющие отношение к государству. В загранпаспортах на таджикском пишите ХШБ ШВКД дар ***** на английском пищите DIA in *****. Это совсем разные вещи. Посадите наконец то грамотных людей на те должности которые занимаются оформлением документов.
Тайсон8
Что то больно мало народу в Шахритузе или азиаты лоханулись в очередной раз?
Равшан8
Комитет по языку и терминологии это аппендицит. Он лишний в органах государственной власти РТ. Его надо упразднят и его функции передать Институту по языке и литературе Академии наук. Рано или поздно это произойдет. Его работа построено не логично.
Например они приходят и заставляют владельцев и арендаторов магазинов, ресторанов и др. заведений переименовать имена своих заведений. Ну хорошо переименовали. А смотришь в самом центре действует заведений название не на таджикском языке. И ещё их рекламируют на гос. ТВ. Например кафе: Шоколадница, Сегафредо и др. Где логика?????