В названии Шахритузского района предложили заменить «з» на букву «с». Инициатором переименования выступает Комитет по языку и терминологии при правительстве РТ. Там считают, что таким образом будет восстановлено историческое название района.

Источник в администрации района сообщил «АП», что этот вопрос уже был обсужден на сессии народных депутатов района по предложению Комитета по языку при правительстве РТ. Это предложение по исправлению названия района уже направлено на рассмотрение Маджлиса народных депутатов Хатлонской области, сообщил источник.

Ранее в ходе пресс-конференции экс-глава района Абдуаллим Исмоилзода, отвечая на вопрос журналистов, пообещал им обсудить вопрос по поводу изменения названия района с учёными историками и специалистами языковедами.

«Если после изучения этого вопроса они скажут, что правильное название района Шахритус, то мы будем исправлять», - сказал Абдуаллим Исмоилзода.

Шаартузский район (именно так он назывался в советское время) был образован 29 августа 1930 года в составе Сталинабадской области Таджикской ССР. С 1944 года передан в состав Курган-тюбинской области.

Он расположен в долине реки Кафарнихон, правого притока Пянджа, на юге Таджикистана. На севере граничит с Сурхандарьинской областью Узбекистана, на востоке — с Кубодиёнским районом, на западе — с Носири-Хусравским районом Хатлонской области Таджикистана, на юге — с районом Хульм провинции Балх Афганистана.

Территория Шахритузского района составляет 2380,0 кв. км. По данным на 1 января 2016 года, население района составляла 17,4 тыс. человек.

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