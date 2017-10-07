В Таджикистане создан Фонд рефинансирования при поддержке правительства РТ и международных доноров. Данный Фонд призван предоставлять долгосрочный устойчивый доступ к средствам внутреннего рефинансирования в местной валюте для финансовых учреждений и банков в Таджикистане, сообщает министерство экономического развития и торговли РТ.

«Кроме того, - отмечают в министерстве, - Фонд является эффективным и прозрачным механизмом привлечения дополнительных средств от доноров и кредиторов, которые планируют кредитовать или инвестировать в финансовый сектор Таджикистана для его дальнейшего развития».

Учреждение и деятельность фонда рефинансирования поддерживается Германским банком Развития (KfW) в рамках Германского регионального финансового сотрудничества с Таджикистаном, финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ) Германии, с дополнительной поддержкой Азиатского банка развития.

На прошедшем в минувшую среду в Душанбе совместном собрании доноров и учредителя «Фонд рефинансирования» был назначен Попечительский совет, руководящий Фондом. В него вошли представители правительства и банковского сообщества страны, а также Совета развития доноров.

«Фонд рефинансирования является устойчивым институтом, который поддерживает развитие экономики Таджикистана, малый и средний бизнес, сельские районы и население Таджикистана», - считают в Минэкономразвития и торговли.

Ранее Фонд рефинансирования официально был зарегистрирован налоговым ведомством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана и министерством юстиции страны были внесены поправки в законодательство для правомерности деятельности Фонда. Лицензию Фонд рефинансирования получил 19 сентября 2017 года.

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