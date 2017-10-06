Житель Хорога жестоко расправился со своими родственниками: он стрелял в жену покойного брата и ранил своего малолетнего племянника из-за того, что им по наследству досталась квартира его брата.

Мужчина Некруз Д. объявлен в розыск. Его ищут не только милиция, к поискам подключилось население региона.

Бытовая драма разыгралась в поселке Поршнев в ночь на 6 октября. Мужчина приехал в дом, где проживали его родственники, затеял спор по поводу наследства покойного брата: ранее суд оставил квартиру его покойного брата супруге и ребенку. Но мужчина был не согласен с таким решением, и решил убрать с дороги «конкурентов».

«Он стрелял в жену своего брата, её брата, мать и племянника, которые в этот момент находились в доме», - сообщил «АП» житель джамоата Поршинев.

Пожилая женщина скончалась на месте трагедии, жена брата с ребенком попали в больницу.

По данным источников «АП» в правоохранительных органах, в настоящее время к поиску объявленного в розыск жителю Хорога подключилось и население региона.

В МВД Таджикистана обещали в скором времени дать подробности данного происшествия.