Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия», сообщает Нобелевкий комитет.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC.

Ранее были вручены Нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро).

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).