Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года

В аварии с участием поезда и автобуса во Владимирской области погибли 16 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, передает РБК. Ранее СК и региональный Минздрав сообщали о 19 погибших.

​«По предварительным данным, 16 погибших, среди них один несовершеннолетний», — сказали в ведомстве.

Автобус с гражданами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде на станции Покров. В него на полном ходу врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

О том, что в результате аварии погибли 16 человек также сообщила РБК заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении СК РФ.

В ночь на 6 октября во Владимирской области поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» столкнулся с застрявшим на путях пассажирским автобусом с казахстанскими номерами. В нем находились 55 граждан Узбекистана, в том числе дети.