В Кремле 5 октября завершились переговоры президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Это был первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию.

По итогам переговоров были заключены договоры на "миллиарды долларов", стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и совместные действия в этом регионе. Эксперты говорят, что переговоры в Кремле свидетельствуют об улучшении отношений двух некогда враждовавших на дипломатической арене стран, но пока Эр-Рияд все же готов "платить за хорошие отношения США больше, чем с Россией".

На сайте президента РФ говорится, что по итогам переговоров лидеров России и Саудовской Аравии было подписано 14 документов. Один из наиболее интересных - "Соглашение о создании Инвестиционного фонда в сфере высоких технологий в размере один миллиард долларов". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал: "Российский фонд прямых инвестиций объявил сегодня о соглашениях на 2,1 миллиарда долларов". По его словам, общие соглашения между сторонами "исчисляются миллиардами долларов", передает RNS.

Что касается политики, то Путин и Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Персидском заливе, палестино-израильский конфликт. Они договорилось о приоритете борьбы с терроризмом, о том, что диалог государств региона должен быть уважительным. Также стороны заявили о необходимости сохранения единого Ирака.

При этом король Саудовской Аравии обвинил Иран в дестабилизации ближневосточного региона. "Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Персидского залива и Ближнего Востока - это актуальная необходимость для достижения стабильности и безопасности в мире. Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела региона, отказа от действий по дестабилизации ситуации в этом регионе", - сказал саудовский монарх в ходе переговоров с Путиным, передает "Интерфакс".

"Масштабные коммерческие контракты"

Рассказывая об итогах переговоров в сфере экономики, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что были подписаны "масштабные коммерческие контракты". "Мы уверены, что подписанный сегодня солидный пакет документов не только создает необходимые договорно-правовые рамки для дальнейшей кооперации, для ее углубления, но и позволяет вывести российско-саудовское партнерство на новый качественный уровень", - сказал он.

По словам министра, среди перспективных отраслей, по которым были достигнуты договоренности, - энергетика, в том числе и атомная, сотрудничество в освоении космического пространства, агропромышленном комплексе и инфраструктурных проектах. На сайте Кремля говорится о подписании соглашений и меморандумов во всех перечисленных министром Лавровым сферах.

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Что касается важного для России нефтяного сектора, то здесь стороны поддержали работу, проводимую нефтедобывающими странами в рамках ОПЕК+. "Наше взаимодействие в сфере энергетики не ограничивается чисто двусторонними проектами, - сказал Лавров. - Его величество король и президент России подтвердили проводимую по линии министерств энергетики работу в рамках формата ОПЕК+". Однако в подробности он вдаваться не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество по стабилизации рынка нефти, но также не привел каких-либо подробностей.

Впрочем, за пределами Кремля, в кулуарах Российской энергетической недели, глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал журналистам, что его компания и Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, которая полностью контролируется властями королевства) подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Соглашение предполагает сотрудничество в развитии технологий бурения и ремонта скважин, совершенствовании насосных систем, разработке неметаллических труб большого диаметра.

"Мы решили начать с того, что более важно: соглашение и конкретная работа в области технологического развития, сотрудничества. Это позволит нам сделать уже следующий шаг - это может быть совместная разработка нефтегазовых месторождений, это может быть сотрудничество в переработке, маркетинге. Надо с чего-то начать, мы решили начать с технологического сотрудничества", - сказал Дюков.

Помимо обсуждения нефтяных вопросов, после переговоров Путина с саудовским королем было объявлено о заключении меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом РФ и Министерством торговли Саудовской Аравии. Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак и Маджед бен Абдалла аль-Касаби подписали дорожную карту торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Впрочем, суть меморандума о взаимопонимании и дорожных карт осталась неясна.

Зато стало известно, что первое заседание российско-саудовской комиссии по военно-техническому сотрудничеству пройдет до конца года, об этом объявил министр Сергей Лавров. Он также рассказал, что комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Саудовской Аравии соберется в Эр-Рияде в конце октября. Помимо этого, Лавров рассказал, что была достигнута договоренность о поощрении межпарламентского сотрудничества между странами. "Мы рассчитываем, что представительная делегация Саудовской Аравии примет участие в предстоящей в этом месяце Ассамблее межпарламентского союза, которая будет проходить в Санкт-Петербурге", - сказал министр.

"Углубленный обмен мнениями"

"Президент России и король Саудовской Аравии провели углубленный обмен мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки. Особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - сказал Лавров.

"Принципиально важно, что и король Салман, и президент Путин проявили полное понимание необходимости взаимоуважительного диалога между всеми заинтересованными сторонами для решения указанных и других проблем", - добавил министр.

Лидеры РФ и Саудовской Аравии подчеркнули приоритетность борьбы с терроризмом. "На это направлены инициативы, которые и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене", - сказал Лавров.

"Они подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисной ситуации мирными политическими средствами на основе широкого национального диалога в каждом конкретном конфликте на основе устава ООН и принципов международного права", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению сирийской оппозиции "для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254". Также Лавров сказал, что король Саудовской Аравии позитивно оценил усилия по Сирии в астанинском формате.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам российско-саудовских переговоров подтвердил слова Лаврова, что Москва и Эр-Рияд обоюдно стремятся к сотрудничеству в антитерроре. Также саудовский министр сказал, что стороны намерены увеличивать взаимный товарооборот.

"Есть обоюдное стремление увеличивать торговый оборот, интенсифицировать политические консультации, а также сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму", - сообщил он.

По словам аль-Джубейра, обе страны привержены принципу уважения суверенитета государств, соблюдению международной законности и невмешательства во внутренние дела других государств. "Обе страны отвергают навязывание им принципов, чуждых обществам двух наших стран", - подчеркнул министр.

По его словам, в результате обсуждения широкого круга вопросов было констатировано, что позиции обеих стран по многим из них совпадают. "Мы полагаем, что сейчас отношения между двумя странами стали развиваться и достигать новых горизонтов, представить которые раньше мы даже не могли", - подчеркнул аль-Джубейр.

По словам министра, отношения между Россией и Саудовской Аравией "достигли исторического момента, приобрели институциональный характер". "В их развитии участвуют все государственные институты и структуры. Он выразил уверенность, что "дальнейшее укрепление российско-саудовских отношений скажется позитивно на укреплении безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе и в мире".

"Единый Ирак"

По словам саудовского министра, Путин и король Салман подтвердили необходимость сохранения единого Ирака. "Мы подтвердили необходимость сохранения единства этой страны и содействия в борьбе с терроризмом там", - сказал он. Говоря о ситуации в Йемене, глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что "мы поддерживаем усилия спецпредставителя ООН и поиск решения на основании инициативы стран (Персидского) залива, а также на основании итогов национального диалога и резолюции 2216 СБ ООН".

"По Ливии мы также стремимся добиться сближения между различными ливийскими силами, а также содействовать усилиям по установлению безопасности и усилиям спецпосланника ООН, который пытается выйти на решение кризиса", - добавил министр.

Также он сказал, что Эр-Рияд сотрудничает с Москвой с целью объединения сирийской оппозиции для переговоров в Женеве. "Что касается Сирии, здесь мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, для того чтобы можно было начать политический процесс в Женеве", - сказал он и отметил, что Саудовская Аравия поддерживает и астанинский процесс по сирийскому урегулированию.

"Пока Саудовская Аравия готова платить за хорошие отношения США больше, чем России"

"Если сравнить масштаб соглашений, подписанных сегодня, и то, с каким "уловом" уехал из Саудовской Аравии пару месяцев назад президент США Дональд Трамп, то все становится на свои места. Те суммы, которые Саудовская Аравия готова платить за хорошие отношения с США, в десятки раз превышают те суммы, которые она пока что готова платить за аналогичные отношения с Россией", - сказал РИА "Новости" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Он напомнил, что еще года два-три назад отношения двух стран были предельно негативными вплоть до прямых угроз со стороны Саудовской Аравии в адрес РФ из-за ее позиции по Сирии.

"Сейчас это изменилось, что является доказательством того, что Саудовская Аравия признала РФ в качестве очень важного игрока на Ближнем Востоке - державу, от которой зависят интересы Королевства Саудовской Аравии. А когда страна попадает в эту категорию, то вступает в действие классическая саудовская дипломатия, которая основывается на серьезных денежных тратах для поддержания этих хороших отношений", - отметил Лукьянов.

По его словам, причиной изменения позиции Эр-Рияда в отношении Москвы стало вмешательство России в сирийский конфликт, которое изменило его ход. "РФ отстояла свое видение того, что должно происходить в Сирии. Если говорить примитивным языком: одержала там военную победу над силами, которые поддерживала в том числе и Саудовская Аравия. И тем самым доказала, что является той силой, с которой необходимо считаться и желательно иметь хорошие отношения - по крайней мере деловые", - подчеркнул Лукьянов.

"Мы не предлагаем себя в качестве замены США, потому что Вашингтон - стратегический патрон, партнер Саудовской Аравии, это никто не отменяет. Хотя, безусловно, в США сейчас очень нервно смотрят на укрепление позиций РФ на Ближнем Востоке - именно с точки зрения того, что традиционные партнеры США обращают большее внимание на Россию - это касается и Саудовской Аравии, и Катара, и Израиля. Но это никоим образом не замена, а диверсификация", - заключил эксперт.

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина считает, что визит короля Салмана в Россию можно по праву назвать историческим. Она напомнила, что десять лет назад Путин посетил Саудовскую Аравию. "За эти 10 лет можно было сделать многое, но, к сожалению, из-за войн и кризисов на Ближнем Востоке, а также тогдашней позиции королевства этого не получилось", - сказала востоковед.

"Количество подписанных соглашений впечатляет, - говорит она. - В любом случае со своей стороны Россия сделает все, чтобы это ни в коем случае не осталось чернилами на бумаге, а было претворено в жизнь. Остается только надеяться, что так же прагматично к этому подойдет саудовская сторона".

"Главное, чтобы развивалось прагматичное экономическое сотрудничество. Со своей стороны, Россия также не откажется от своих давних партнеров, таких как Иран и другие страны", - считает советник директора Российского института стратегических исследований.