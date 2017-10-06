Университет Центральной Азии, возведенный в Хороге, до сих не начал функционировать официально. Несмотря на то, что должен был заработать в начале этого учебного года. Лицензию от Таджикистана вуз так и не получил. Ранее глава Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане г-н Али Акбар Песнани заявил в интервью "АП", что вуз должен был заработать 4 сентября. Судя по сообщениям из Хорога, занятия у студентов в этот день все же начались.

Начальник Государственной службы по надзору в сфере образования Министерства образования и науки РТ Алидод Расулзода сообщил «АП», что Университет Центральной Азии не получил лицензию на образовательную деятельность.

«Выдача лицензии нашим ведомством осуществляется на основе предоставления перечня документов, а это 17 наименований, - пояснил Расулзода. - Ситуация с УЦА такова: руководство вуза обращалось к нам несколько месяцев назад за получением лицензии, и мы дали список необходимых документов, которые они обязаны были предоставить. Но так как мы до сих пор не получили полный пакет, соответственно, разрешения на осуществление деятельности у УЦА в Таджикистане нет».

В числе документов, которые необходимы для получения лицензии, кроме заявления и информации о вузе, копии учредительных документов, учебные планы и программы реализуемых образовательных программ, заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Таджикистан и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса, сведения о структуре учреждения, о зданиях и помещениях, объектах физической культуры и спорта, с представлением документов, подтверждающих право соискателя лицензии на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой в течение срока действия лицензии.

Необходимо также предоставить сведения об обеспеченности учебной литературой и материально-техническом оснащении вуза, сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условий их привлечения к трудовой деятельности и другие документы, отметили в Минобрнауки.

«Конечно, мы понимаем, что этот университет функционирует на основе правительственного соглашения и соглашения министерства образования и науки, но, согласно отчету рабочей комиссии, которая находилась в Хороге и ознакомилась с кампусом, не все строительные работы там завершены. Со своей стороны, у нашего ведомства претензии только к документации. Как только весь пакет документов будет нам представлен, мы рассмотрим его и решим вопрос о выдаче лицензии», - рассказал чиновник.

Наше обращение за комментариями к официальному руководству УЦА, главный офис которого находится в Бишкеке, пока результата не дало.

Тем временем, по сообщениям родителей студентов, занятия в кампусе УЦА в Хороге начались в начале сентября.

Официальное открытие учебного заведения, которое планировалось в октябре 2017 года с участием Его Величества Принца Ага Хана IV и главы государства Эмомали Рахмона, по некоторым сведениям, отложено на следующий год.

Кампус УЦА в Таджикистане находится в Хороге, на высоте 2 100 метров над уровнем моря, на участке, который был подарен правительством Республики Таджикистан.

Первый этап строительства кампуса УЦА в Хороге, на который выделено около $100 млн., в настоящее время завершен и включает в себя трехэтажное здание общей площадью 15 000 м2 с учебными помещениями, библиотекой, лабораторией, классными и компьютерными комнатами, столовой, административными и жилыми помещениями для преподавателей и студентов и т.д.

Также на территории кампуса предусмотрены открытые спортивные сооружения, включая футбольные поля и теннисные корты.

На первом этапе планируется разместить в кампусе 150 студентов, которые обучаются по двум специализациям - "экономика" и "наука о земле и окружающей среде".

В 2015 году УЦА официально договорился о получении кредита на продвижение строительства. Наряду с обязательством Сети развития Ага Хана (АКДН) предоставить 64,4 млн. долл. США, включая 7,5 млн. долл. США от Фонда Ага Хана, Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) – учреждение Правительства Соединенных Штатов Америки, занимающееся финансированием развития – предоставила 30 млн. долл. США для завершения первого этапа строительства кампуса УЦА в Хороге.

Университет Центральной Азии – один университет - три кампуса: в Нарыне (Кыргызстан, открыт 19 октября 2016 года), Хороге (Таджикистан), Текели (Казахстан).

Справка: Университет Центральной Азии (УЦА) был учрежден в 2000 году. Учредительный договор и Устав этого частного светского университета были подписаны Президентами Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Казахстан и Его Высочеством Ага Ханом, ратифицированы парламентами трех республик и зарегистрированы в Организации Объединенных Наций. Президенты имеют статус Покровителей УЦА, а его Высочество является Канцлером Университета, сообщается на официальном сайте УЦА.

Университет создан одновременно как учебное заведение, призванное обеспечить высшее образование международного образца в Центральной Азии, и как организация по развитию, поэтому в сотрудничестве с Университетом действуют сестринские агентства из Организации Ага Хана по развитию. Университет призван стать образовательным заведением в Центральной Азии, имеющим признание по всему миру. Концептуальная основа Университета и решение о его создании в качестве регионального университета исходит из рекомендаций Комиссии по созданию международного высшего учебного заведения, составленной из известных зарубежных и региональных специалистов, выработанных в ходе ее работы с 1995 по 1998 г.

Миссия УЦА заключается в стимулировании социально - экономического развития Центральной Азии и ее горных сообществ в частности и, при этом, одновременно - в оказании помощи различным народам региона в сбережении своих богатых культурных традиций и наследия и использовании их в качестве ресурсов для будущего развития. Университет будет предлагать современные образовательные продукты и программы, в рамках которых будут готовиться творчески мыслящие и высококвалифицированные специалисты, способные через лидерство, идеи и инновации внести действенный вклад в развитие экономик и сообществ региона.

Университет состоит из Школы профессионального и непрерывного образования (первое действующее подразделение Университета); и Школы гуманитарных и точных наук (бакалавриат) и Школы развития (магистратура и докторантура), которые откроют свои двери после завершения строительства трех университетских городков (кампусов) в Хороге, в Нарыне и в Текели.

Помимо этого, Университет реализует три инициативы, направленные на развитие учебного и исследовательского потенциала в регионе – Программу по подготовке профессорско-преподавательского состава, Проект Ага Хана «Человековедение» и Программу научно-исследовательской работы.