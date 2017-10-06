Многоженство в России официально запрещено, но закон не препятствует тому, что мужчина свободно может жить под одной крышей с несколькими женщинами и заводить с ними детей без штампа в паспорте. РИА Новости выяснила у многоженцев и их спутниц, можно ли побороть ревность, какая из жен любимей и насколько они равны перед законом.

Многоженство — не гарем

Николай (имя изменено по просьбе героя) из Екатеринбурга прожил в браке 15 лет, прежде чем встретил свою "вторую жену". Разводиться и жить в изменах он не хотел, тогда и решился стать многоженцем. Сначала поговорил с новой избранницей и объяснил ситуацию, а потом все рассказал официальной жене. Он вспоминает, что она радости не испытала, но все же согласилась.

Николай и его жены стали жить под одной крышей. По его мнению, селить каждую в отдельно было неправильно, поскольку "полигамная семья — это команда". Главное считает он, достигнуть договоренностей: каждая из жен должна получать поровну любви и заботы. Он уверен, что и между собой они тоже должны договариваться и не соперничать.

"Я занимаюсь бизнесом и способен обеспечить двух и даже трех жен. У меня большой дом за городом. Хочу большую семью. Пока родились один мальчик, и четыре девочки. В теории, конечно и одна жена может родить десятерых, но тогда она отдаст всю себя воспитанию и потеряет свою целостность. А если несколько женщин в семье, то они могут друг другу и помогать, и успевать заниматься саморазвитием", — говорит Николай.

Вторая любовь и закон

Официально в России можно зарегистрировать только один брак. До 1996 года сожительство наказывалось лишением свободы сроком на один год. В современной редакции Семейного кодекса такой статьи нет.

Церемония регистрации брака в ЗАГС © Fotolia / alex.pin

Юрист Дмитрий Скирченко объясняет, что ребенок, рожденный вне брака, защищен законом и имеет такие же права на наследование и алименты, как и его сводные братья или сестры, но только в том случае, если отец записан в свидетельстве о рождении.

А вот неофициальная жена уже не имеет никаких прав на имущество отца ребенка. Она может лишь заключить с ним алиментное соглашение — тогда мужчина добровольно будет помогать.

Но если муж вдруг перестает платить второй жене, то, по словам юриста, она ничего не сможет доказать суду, потому что не была в официальном браке.

Если муж все-таки хочет, чтобы дети и все его жены получили наследство, он может написать завещание. При этом официальная жена имеет право подать в суд и заявить, что на деле сожительница не имела никакого отношения к официальной семье.

Жизнь с двумя женами у Николая в итоге не сложилась — вторая жена ушла. "Нужно было сначала выстроить отношения с первой жену, а уже потом приводить в дом вторую. Либо уходить совсем и строить полигамную семью заново, открыто с самого начала", — говорит он.

Ищу жену по объявлению

По словам мужчины, он поддерживает вторую семью. Однако сетует, что в сложный момент не с кем было поговорить. Позже в соцсетях он нашел группу, где такие же многоженцы обсуждают свою жизнь и проблемы.

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В этой же группе многие подают объявления о поиске новых партнеров. Например, пользователь Владимир пишет: "Ищу вторую жену для счастливой семейной жизни на земле. Место сказочное. Рядом соседи добрые, приветливые, любящие труд. Условия: принятие и понимание самой идеи древнерусской полигамной патриархальной семьи, послушание. Моя жена принимает, так что проблем нет".

Сейчас Николай снова в поиске — опыт полигамной семьи ему понравился, и он предложил первой жене найти "новую жену", но уже выбрать ее вместе.

"Работают обычные механизмы: сначала знакомитесь, общаетесь, встречаетесь, узнаете друг друга. Потом решаетесь на совместное проживание. На самом деле соглашаются многие. Например, мне писала женщина, которая уже была замужем и родила сыновей. Она сказала, что ее муж слабенький, а ей хочется, чтобы у детей был сильный отец. Я и жена ей понравились, а она — нам", — делится Николай.

​​​​​​​"Полигамия — это тяжелый труд, призвание. В многоженстве все серьезно: за женщин и их детей (даже от предыдущих браков) муж несет материальную, физическую, духовную и моральную ответственность на всю жизнь. Это не развлечение. А штамп в паспорте не является подтверждением любви, он лишь помогает женщине "отжать" имущество у мужа", — уверен многоженец.

Вторая жена спасает брак

Светлана из Ростова-на-Дону не была против идеи мужа завести еще одну жену, потому что боялась окончательно потерять его и как следствие — заботу.

"Думаете, женщина по доброй воле согласится делить с кем-то своего мужа? Миллионы мужчин изменяют своим женам втайне, а здесь хорошая альтернатива — я могла сдружиться со своей "соперницей". Я просто испугалась, что он уйдет, если я откажу. Супруг уверял, что я буду всегда чуточку главнее, потому что первая", — вспоминает Светлана.

На деле жить без ревности у нее не получилось, но претензий высказать она не решалась. "Он думал, что осчастливит двух женщин, дав каждой денег и отдельную жилплощадь. И будет порядок, и будут они лучшими подругами. Мы, правда, в начале дружили, а потом нас обеих накрыла ревность, — говорит женщина. — Я вижу, что муж между двух огней, но ко второй жене симпатий проявляет больше. Я просто официальная супруга, разводиться со мною он не станет. Детей не бросит. Но назвать себя счастливой я не могу".

Полигамия, по мнению психолога Ирины Парфеновой, действительно может добавить стабильности в семейную систему. Однако современные русские семьи зачастую смотрят на примеры, взятые из исламского мира, что не всегда верно.

"Создавая нетрадиционную семью, люди вступают в серьезный конфликт с обществом, отсюда появляется ревность. В нашей культуре многоженство выглядит больше как протест против родительской модели или общества в целом", — говорит психолог.

Парфенова убеждена, что для женщин в основной массе по-прежнему важен официальный брак: "Штамп в паспорте и правда не подтверждение любви, но женщине нужно чувствовать пусть и иллюзорную, но стабильность. Видеть, что мужчина настроен серьезно и готов взять на себя ответственность не только на словах, но, пусть и формально, еще перед государством и другими членами семьи".

​​​​​​​Чем больше, тем лучше

Мария из Омска пока живет в моногамном браке, но не отрицает многоженство. Она говорит, что доверяет мужу и не видит ничего плохого, если он встретит еще кого-то и приведет домой.

"Я выросла в разведенной семье: оба родителя по три раза женились и выходили замуж. Много думала на эту тему именно с позиции ответственности взрослых людей за свой выбор. Полигамия как раз это и предполагает", — уверена Мария.

Идеальная схема в ее понимании — это когда отношения мужчины и женщин дополняют друг друга: "Любимая девушка, например, хорошо готовит, любит путешествия, занимается с детьми. Однажды ее муж встречает другую, которая отлично ведет бухгалтерию, любит садоводство, но не любит готовить. И всем вместе хорошо".

"Речь не о сексе, а о том, что три разносторонне образованных человека — куда большая сила, чем два, — считает Мария. — Отпадает вопрос измен, разводов и неполных семей. Есть подруга, которая по определению единомышленница".

Многоженец Николай утверждает, что для женщин полигамия выгодна — они имеют больше шансов выйти замуж, потому что мужчин в России сейчас не хватает.

"Кто-то говорит, что это унижение. Но где сильнее унижают женщин? В семье, где мужчина способен осчастливить двух-трех жен или в моногамной семье, где муж алкоголик или безработный? А сколько семей, где отец бросил и не помогает? Нельзя говорить, что полигамия лучше или хуже, здесь каждая женщина решает сама", — говорит он.

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