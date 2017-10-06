Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий заявил, что российские казаки Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которые попали в плен террористической организации «Исламское государство», были казнены. Об этом сообщает РБК.

«Мы пытались найти местонахождение наших казаков и получили информацию, что после обращения игиловцы пытались заставить их на камеру отказаться от православной веры, присягнуть ИГ и дать клятву бороться с неверными. Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию», — сказал Володацкий.

Депутат добавил, что информацию удалось получить через боевиков, которые попали в плен сирийской армии.

В среду о возможной гибели одного из пленных, Романа Заболотного, сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров, получивший информацию, по его словам, «из надежного источника».

Видео, на котором якобы присутствуют Заболотный и Цуркану, было опубликовано 3 октября агентством Amaq. Друг Заболотного подтвердил РБК личность человека на записи. Григория Цуркану опознал по просьбе Business FM его брат.

Предположительно уроженец Ростовской области Роман Заболотный на видео рассказал, как они с сослуживцем попали в плен при контрнаступлении террористов в Сирии. Минобороны тогда заявило, что никаких случаев, связанных с захватом российских солдат в плен, не было.