Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что, по предварительным данным, жертвами ДТП стали 19 человек.

В настоящее время сотрудники СК осматривают место аварии.

Автобус с гражданами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде на станции Покров. В него на полном ходу врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года chpdtp33/vk.com

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее Интерфакс сообщал, что в результате трагедии погибло 20 граждан Узбекистана, ехавшие в автобусе.

Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года chpdtp33/vk.com

Президент РЖД Олег Белозеров отказался от участия в Российской энергетической неделе из-за ДТП, произошедшим под Покровом во Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В ночь на 6 октября во Владимирской области поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» столкнулся с застрявшим на путях пассажирским автобусом с казахстанскими номерами. В нем находились 55 граждан Узбекистана, в том числе дети. Первоначально сообщалось, что 20 из них погибли.