Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

10:22 сегодня

Под Владимиром автобус столкнулся с поездом. Погибли 20 граждан Узбекистана

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что, по предварительным данным, жертвами ДТП стали 19 человек.

В настоящее время сотрудники СК осматривают место аварии.

Автобус с гражданами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде на станции Покров. В него на полном ходу врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года
chpdtp33/vk.com

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее Интерфакс сообщал, что в результате трагедии погибло 20 граждан Узбекистана, ехавшие в автобусе.

Последствия аварии на железнодорожном переезде в Покрове во Владимирской области, 6 октября 2017 года
chpdtp33/vk.com

Президент РЖД Олег Белозеров отказался от участия в Российской энергетической неделе из-за ДТП, произошедшим под Покровом во Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В ночь на 6 октября во Владимирской области поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» столкнулся с застрявшим на путях пассажирским автобусом с казахстанскими номерами. В нем находились 55 граждан Узбекистана, в том числе дети. Первоначально сообщалось, что 20 из них погибли.