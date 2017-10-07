В Ташкенте 6 октября стартовал очередной турнир серии Гран-при по дзюдо с призовым фондом 100 тысяч долларов. Турнир завершится 8 октября.

Как сообщается на официальном сайте турнира, соревнования пройдут на трех татами (финальный блок на одном) в следующих весовых категориях:

Мужчины: 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 кг

Женщины: 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78кг

Продолжительность схватки 5 минут у мужчин, 4 минуты у женщин.

Общий призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

За 1-е место выделено 3 тыс. долларов, из которых $2400 достанется спортсмену, а $600 – тренеру.

За 2-е место предназначена сумма $2 тыс. ($1600 - дзюдоисту, $400 - тренеру).

Два обладателя бронзовых медалей получат по $1 тыс. ($800 и $200 спортсмену и его тренеру соответственно).

Расписание соревнований с участием таджикских спортсменов:

6 октября

60 кг – Сухроб Бокиев.

66 кг – Зиёратшо Баротов, Мухаммадрахим Сарахонов.

7 октября

73 кг – Бехруз Ходжазода, Саидмухтор Расулов.

81 кг - Акмал Муродов, Кароматулло Хакимов.

8 октября

90 кг – Комроншохи Устопириён, Ходжимашраб Рахмонов.

100 кг – Саиджалол Саидов.