В Ташкенте 6 октября стартовал очередной турнир серии Гран-при по дзюдо с призовым фондом 100 тысяч долларов. Турнир завершится 8 октября.
Как сообщается на официальном сайте турнира, соревнования пройдут на трех татами (финальный блок на одном) в следующих весовых категориях:
Мужчины: 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 кг
Женщины: 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78кг
Продолжительность схватки 5 минут у мужчин, 4 минуты у женщин.
Общий призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
За 1-е место выделено 3 тыс. долларов, из которых $2400 достанется спортсмену, а $600 – тренеру.
За 2-е место предназначена сумма $2 тыс. ($1600 - дзюдоисту, $400 - тренеру).
Два обладателя бронзовых медалей получат по $1 тыс. ($800 и $200 спортсмену и его тренеру соответственно).
Расписание соревнований с участием таджикских спортсменов:
6 октября
60 кг – Сухроб Бокиев.
66 кг – Зиёратшо Баротов, Мухаммадрахим Сарахонов.
7 октября
73 кг – Бехруз Ходжазода, Саидмухтор Расулов.
81 кг - Акмал Муродов, Кароматулло Хакимов.
8 октября
90 кг – Комроншохи Устопириён, Ходжимашраб Рахмонов.
100 кг – Саиджалол Саидов.
Авторизуйтесь, пожалуйста