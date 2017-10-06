Саиджалол Саидов выиграл Пятый Международный турнир на Кубок президента Таджикистана по дзюдо, который  состоялся  5 октября в городе Вахдате.

По данным организаторов, в  соревнованиях приняли участие спортсмены более 15 стран мира.

08:18 6 сентябр

Комроншох Устопириён: «Поражения неприятны, но я не опускаю рук»

Таджикистан на Кубке президента по дзюдо представили  15 борцов.

В финал соревнований вышли два представителя Таджикистана -  Саиджалол Саидов и Комроншохи Устопириён.

Одержав победу, Саидов помимо Кубка Президента, выиграл также 7 тысяч долларов США. Серебряному призеру Комроншохи Устопириёну достались 4 тысячи долларов.

Бронзовые награды и по 2 тыс. долларов получили Саиджамол Алимардонов (Таджикистан) и  Шахриёр Идрисов (Кыргызстан). 

Международный турнир на кубок президента Таджикистана по дзюдо в 2016 году также проходил в городе Вахдате. Тогда победителем турнира и соответственно обладателем Кубка президента РТ стал украинский борец Станислав Бондаренко.

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