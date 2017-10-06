Группа беларусских депутатов во главе с депутатом Палаты представителей Национального собрания, главой Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой посетили Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.

Принимая гостей, руководитель группы дружбы парламента Таджикистана с парламентом Беларуси Нурулло Окилзода отметил, что таджикские парламентарии выражают свою готовность развивать и расширять сотрудничество с парламентом Республики Беларусь в рамках международных и двусторонних отношений, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента страны Мухаммадато Султонов.

По его словам, таджикско-белорусские отношения базируются на принципах взаимного доверия, тесного сотрудничества, совпадения или близости позиций по многим актуальным проблемам международного и регионального характера.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества насчитывает более 60 документов, которые позволяют успешно развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.

За последние два года передовые агропромышленные предприятия Беларуси посетили 6 делегаций Таджикистана, в ходе этих визитов состоялся обмен опытом, были заключены договоры о подготовке и переподготовке таджикских специалистов аграрных отраслей в средних специальных и высших учебных заведениях Беларуси.

Представители парламента Беларуси заявили о своей заинтересованности с таджикскими парламентариями, изучит их опыт в сфере законодательства, налаживания международных сотрудничеств.