71-летний житель Бохтарского района нанес несколько ножевых ранений своей супруге и дочери в результате семейной ссоры.

Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, мужчина нанес своей 45-летней супруге пять ножевых ударов, а 16-летнюю дочь четыре раза ударил ножом.

Женщина с дочерью госпитализированы. Мужчина после случившегося повесился на дереве в своем саду, сообщает правоохранительное ведомство.

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