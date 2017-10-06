Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которому 5 октября исполнилось 65 лет, получил накануне множество поздравительных телеграмм. Их тексты распространила пресс-служба главы государства.

В телеграмме лидера Турции Реджепа Тейипа Эрдогана отмечается:

"Дорогой брат, в день вашего рождения я сердечно поздравляю Вас от своего имени и от имени моего народа. Турция и Таджикистан полны решимости в плане развития дружеских отношений, которые имеют исторические корни и много общих ценностей, таких как известный Мавлоно Джалолиддин Руми. Убежден, что Его Превосходительства и впредь, как в прошлом, будет способствовать укреплению дружбы турков и таджиков".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов написал в своей телеграмме:

«Уважаемый Эмомали Шарипович! Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего 65-летнего юбилея. Дружественный Таджикистан под Вашим руководством в последние годы достиг значительных успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, росте благосостояния народа и укреплении авторитета на международной арене. Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами и надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции взаимного уважения и доверия. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, неизменно находиться в добром здравии и быть преисполненным жизненных сил и энергии, а также дальнейших успехов на Вашем высоком государственном посту во имя счастья и благополучия дружественного народа Таджикистана».

Президент Украины Пётр Порошенко в своем поздравительном послании написал, что Украина и Таджикистан обладают значительным потенциалом для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, а партнёрские отношения между украинским и таджикским народами будут и впредь развиваться на благо наших государств. "Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана — мира и процветания", - подчеркивается в послании украинского лидера.

Отправил поздравительное послание Эмомали Рахмону и президент Азербайджана Ильхам Алиев:

«Сегодня дружественный Таджикистан под Вашим руководством с уверенностью движется вперёд в деле укрепления государственности, в социально-экономическом прогрессе и в культурном созидании. Успехи, достигнутые Вашей страной в годы независимости, связаны с Вашим именем. Имеются Ваши особые заслуги в укреплении и сохранении традиционных, дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном. Уверен, что по воле наших народов двустороннее и многостороннее сотрудничество, межгосударственные отношения и впредь будут развиваться. Уважаемый Эмомали Шарипович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Таджикистана».

Лидер Армении Серж Саргсян пожелал таджикскому коллеге "доброго здоровья и успехов в Вашей деятельности на благо Республики Таджикистан".

"С Вашим именем неразрывно связана вся современная история Таджикистана, ознаменованная успехами в экономическом и социальном развитии страны, ростом ее авторитета на международной арене. Сегодня с особым чувством хотел бы также отметить, что за последние годы армяно-таджикские межгосударственные отношения обрели новую динамику, стали еще более содержательными. С теплотой вспоминаю наши беседы в ходе Вашего официального визита в Армению в июне этого года. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшей активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества, а высокий уровень доверия — наращиванию конструктивного политического диалога, продвижению сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях в духе дружбы и партнерства. Желаю Вам, уважаемый господин Президент, счастья и благополучия, а дружественному народу Таджикистана — мира и процветания».

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