Матч четвертого тура группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019 в квартете «F» между национальными сборными Таджикистана и Непала обслужит бригада арбитров из Ирана, сообщает официальный сайт ФФТ.

Главным судьей в поле будет 32-летний рефери ФИФА Моуд Бонядифард. На линиях будут работать ассистенты рефери ФИФА – 40-летний Аболфазли Мохаммадреза и 41-летний Саид Алинежадиан. Функции резервного судьи исполнит 30-летний рефери ФИФА Паям Хейдари.

Инспектировать судей будет Салех Мохаммед Абдулла Хасан Аль-Марзуки из ОАЭ, а комиссаром матча назначен Чан Лок Вун из Гонконга.

Напомним, что отборочный матч Кубка Азии-2019 между сборными Таджикистана и Непала состоится во вторник, 10 октября, на Центральном стадионе Гиссаре и начнется в 18:00 часов. Стоимость билетов на все трибуны стадиона одинакова – 10 сомони.

После трех туров в квартете «F» лидирует сборная Филиппин, которая набрала 7 очков. В активе Йемена 5 очков. Сборная Таджикистана набрала 3 очка. Замыкает группу Непал с одним набранным баллом