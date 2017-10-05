Стивена Пэддока, застрелившего 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе, первым обнаружил охранник отеля Mandalay Bay Хесус Кампос. Во время обхода гостиницы он понял, откуда стреляет преступник, и сообщил об этом полиции, сообщает АВС.

Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь через дверь и выпустил по коридору отеля более 200 пуль. Охранник получил ранение в ногу. Оружия у Кампоса не было, пишет Медуза со ссылкой на издание.

«Я всего лишь выполнял свою работу», — сказал Кампос.

Стивен Пэддок вечером 1 октября открыл огонь по зрителям кантри-фестиваля из своего номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Пэддок покончил с собой, когда спецназ приготовился к штурму его номера.

У преступника обнаружили десятки единиц оружия. В коридоре отеля он установил видеокамеры, чтобы контролировать обстановку около своего номера.

Пэддок совершил самое массовое убийство в США за всю историю таких преступлений. Его мотивы остаются неизвестными.