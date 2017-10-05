Таджикская модель Сафина Гаибова вернулась с короной и титулом «Мисс Грация-2017» с международного конкурса красоты «Miss and Mister Planet», проходившего в курортном городе Батуми, Грузия.

Наша юная модель представляла не только свою страну - Таджикистана, но и всю Центральную Азию, что само по себе придавало ей более респектабельный статус среди остальных участников конкурса, проходившего с 11 по 17 сентября на берегу Черного моря.

На протяжении всех дней конкурса у моделей был насыщенный рабочий и внеконкурсный график: ежедневные репетиции, дефиле и фешн-показы с раннего утра до полуночи. В рамках самого конкурса девушки принимали участие в дефиле в национальных, деловых и вечерних нарядах, в конкурсе талантов, где Сафина танцевала национальный кулябский танец. Самым ответственным этапом конкурса было интервью со строгим жюри, которое с большой симпатией отнеслось к участнице из Таджикистана.

- Меня просили рассказать о жизни в Центральной Азии, какие у нас традиции, обычаи и мировоззрение, - рассказала Сафина Гаибова по приезду в Душанбе. – Также они спросили у меня, что я сделаю с выигранным денежным призом в случае, если займу первое место, на что я ответила, что часть от суммы я обязательно потрачу на благотворительность, а остальную сумму потрачу на развитие модельного бизнеса в Таджикистане, поскольку у нас оно не сильно развито.

Также таджикская модель сообщила, что жюри особо отметило ее миловидные черты лица, редко встречающиеся в профессиональном модельном бизнесе, что позволило им сделать выводы о том, что в Таджикистане проживают девушки с необычайно нежной красотой.

По словам Сафины, участие в столь крупных и авторитетных конкурсах красоты не просто прихоть, как думают многие:

- Во-первых, это культурное просвещение, знакомство с новыми людьми из разных стран и их культурой, менталитетом. К тому же, это хорошая возможность отдохнуть от негатива, который копится в обыденной жизни. Во-вторых, это тот вид деятельности, благодаря которому у меня появляется возможность показать себя миру и поднять статус Таджикистана в мировом сообществе, к чему я отношусь с особым трепетом и ответственностью. Если сильная половина таджикистанцев достойно представляет нашу страну в спорте, то я стараюсь показать миру красоту и грацию таджикских девушек.

По итогам Гранд финала, наша соотечественница вошла в топовую пятерку конкурсанток и удостоилась одной из пяти специальных номинаций – «Мисс Грация-2017», получив в награду дизайнерскую позолоченную корону. К тому же она получила приглашение принять участие конкурсе красоты «Miss CosmoWorld-2017», который состоится в октябре-ноябре нынешнего года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В этом конкурсе бороться за звание Королевы будут участницы из 50 стран мира, а призовой фонд составит 50 000 долларов.

Напомним, что Всемирный конкурс красоты «Miss and Mister Planet», проводимый уже в третий раз, состоялся при поддержке мэрии Батуми и модельного агентства «Катрин» и на него съехались 40 Мисс и Мистеров из 30 стран мира от 17 до 26 лет.