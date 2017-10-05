Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил сегодня в адрес юбиляра поздравительное послание, передает пресс-служба президента РТ. Звонить Эмомали Рахмону с поздравлениями он не стал.

В направленной телеграмме китайский лидер подчеркнул позитивный рост сотрудничества двух стран.

«За последние годы процесс двусторонних отношений Китая и Таджикистана имеет тенденцию позитивного развития и консолидации политического доверия наших стран. Развивается сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, сельское хозяйство, создание первичной инфраструктуры, безопасности и т. д., а традиционная дружба сторон укрепляется день ото дня», - написал лидер Китая Эмомали Рахмону, который сегодня отмечает свое 65-летие.

Си Цзиньпинь также напомнил о недавнем визите Эмомали Рахмона в КНР.

«Не так давно Вы находились с государственным визитом в Китайской Народной Республике и принимали участие в Диалоге развивающихся стран и государств-членов БРИКС. В ходе визита мы обменялись мнениями об укреплении и углублении сфер сотрудничества между нашими странами и достигли консенсуса. Я уделяю большое внимание развитию отношений между Китаем и Таджикистаном и готов продолжить сотрудничество в целях улучшения благосостояния народов наших стран. Желаю вам здоровья и успехов в работе», - написал в телеграмме лидер КНР.

Ранее Эмомали Рахмона по телефону поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент и премьер России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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