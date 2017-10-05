С 13 по 15 октября в Душанбе пройдет 10-й Фестиваль Европейского кино в Таджикистане, организуемый Представительством Европейского Союза в Таджикистане в рамках Недели Европы в Таджикистане (11–21 октября) и празднования 60-летия подписания Римского договора.

Вниманию таджикских зрителей будет представлено девять художественных фильмов на оригинальных языках с русскими субтитрами. В программу вошли киноленты из Финляндии, Эстонии, Германии, Чехии, Швеции, Испании, Словении, Латвии, Австрии, Румынии и Словакии. Среди фестивальных картин призеры и номинанты международных кинопремий: номинант на премию «Оскар» 1987 года, как лучший иностранный фильм – «Деревенька моя центральная» (Чехия), призер европейской киноакадемии, обладатель 10 премий «Гойя» — «Миниатюрный остров» (Испания), обладатель премии Союза кинематографистов Румынии «Обезглавленный петух» и др.

Кинофестиваль откроет фильм «Фехтовальщик», основанный на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925–1993). Его показ состоится сразу после церемонии открытия кинофестиваля 13 октября.

Шестьдесят лет назад были подписаны Римские договоры, ставшие основой создания Европейского Союза. В этот юбилейный год Европа оглядывается с гордостью на прошлое и с надеждой смотрит вперед. В течение 60 лет создан Союз, который содействует мирному сотрудничеству, уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и солидарности между европейскими странами и народами.

Европейский кинофестиваль проводится в Душанбе с 2007 года, и уже давно стал ожидаемым и заметным событием в культурной жизни столицы в рамках Недели Европы в Таджикистане. Благодаря данному проекту таджикский зритель имеет уникальную возможность познакомиться с самыми яркими примерами европейской киноиндустрии, которые лучше всего демонстрируют культурное многообразие государств Европейского Союза.

Вход на кинофестиваль бесплатный. Показы фильмов проходят в вечернее время, после 18:00. Полная программа кинофестиваля доступна на официальной странице Евросоюза в Таджикистане в Facebook — @EUinTajikistan, а также на сайте кинотеатра «Кайхон» — www.kayhon.tj и по телефону 915 88 3333.

Программа Фестиваля:

13 октября

18:30 — «Фехтовальщик», Финляндия, Эстония, Германия

Фильм основан на реальных исторических фактах. Спасаясь от НКВД, фехтовальщик и тренер Эндель Нелис бежит на родину, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками или снова отправляться в бега.

20:30 — «Деревенька моя центральная», Чехия

Добрый, но придурковатый сельский чудик Отик считался помощником шофера. Он постоянно попадал в нелепые ситуации. Многие отказывались с ним работать. Когда же по приглашению некоего пражского начальника Отик уезжает в город, деревенские жители понимают, что без него нечто важное уходит из их жизни.

22:30 — «Чудо в деревне Вискан», Швеция

Супруги Бьярне и Малин живут в доме у реки. Тесть Бьярне – Хальвар – живет на противоположном берегу, но мужчины совершенно не ладят друг с другом. Однажды Малин переходит через мост, чтобы попросить отца гарантировать заем, который ее муж хочет взять в банке. С этого момента на долю семьи выпадает немало испытаний.

14 октября

18:30 — «Миниатюрный остров», Испания

1980 год. Хуан и Педро — двое полицейских отдела по расследованию убийств Мадрида и идеологические противники. Им приходится вместе расследовать исчезновение и жестокое убийство двух девочек-подростков. Вместе они должны преодолеть свои разногласия и найти и противостоять жестокому убийце…

20:30 — «Ника», Словения

Картина повествует о девушке по имени Ника, которая унаследовала страсть к скорости от своего погибшего отца, профессионального гонщика. Ее мать пытается положить конец попыткам Ники построить карьеру автогонщицы. В результате девушка бросает учебу, уходит из семьи, но продолжает занятия картингом.

22:30 — «Золото Рудольфа», Латвия

Начало XX века. Кажется, что Латвию ждет счастливое и богатое будущее. Рудупс - старый солдат Кайзера, теперь богат и горд, и тут его пронзает стрела Купидона. Он влюбляется в Эмили. Но девушка любит его крестника Карлиса.

15 октября

18:30 — «Агава», Словакия

Надя вместе с мужем переезжает в небольшой приграничный город на юге Словакии, где за ней начинает ухаживать местный учитель Даниэль. Поначалу она пытается устоять перед его обаянием, но аромат цветущей после 30-летнего сна агавы в жарком летнем воздухе не позволяет ей сопротивляться чувствам.

20:30 — «Обезглавленный петух», Румыния

1944 год. Румынская Трансильвания. История о превратностях любви в фантасмагорической реальности вызревающего фашизма.

22:30 — «Убей папочку на ночь», Австрия

Австрийский создатель видеоигр, который превратил свою патологическую ненависть к отцу-политику в компьютерную игру, соглашается на неожиданную просьбу старой подруги приехать в Нью-Йорк и отремонтировать там подвал, сохранив всё в тайне.