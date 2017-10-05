Тысячи водителей-мигрантов в России остаются вне закона из-за того, что Госдума так и не продлила им предельный срок замены своих водительских прав на российские. Поблажки сделали только для граждан тех стран, где русский язык имеет официальный статус. Как сообщают источники «Газеты.Ru», перевозчики по всей стране столкнулись с кадровым голодом и коррупцией, поскольку сами иностранцы сдавать необходимые экзамены не спешат. В ГИБДД при этом проблем с водителями-мигрантами не видят.

Как стало известно «Газете.Ru», после вступления в силу запрета для иностранных водителей работать в России по национальным правам в некоторых регионах перевозчики столкнулись с рядом серьезных проблем: из-за отсутствия материально-технической базы иностранцы не могут сдать экзамены и получить российские водительские удостоверения, а местные гаишники якобы вымогают у компаний взятки за «спокойную жизнь». На федеральном уровне пока не знают, как решить проблему, и предлагают заняться ей руководству субъектов, рассказал «Газете.Ru» источник в Госдуме.

Мигрантам не продлили срок замены прав

По его словам, во время обсуждения внесенного весной этого года в Госдуму законопроекта, в котором предлагалось в очередной раз продлить предельный срок замены иностранных водительских удостоверений на российские еще на год, до 1 июля 2018-го, возникли разногласия. Авторы инициативы утверждали, что во многих регионах отсутствует материально-техническая база для массовой замены водителями-иностранцами своих прав, в то же время представители ГИБДД заявляли, что не видят препятствий для сдачи иностранными автомобилистами экзаменов на российские права.

«Законопроект тогда уже был принят в первом чтении и подготовлен ко второму и третьему чтениям, предполагалось, что его примут в короткие сроки. Однако в ходе обсуждения представитель ГИБДД заявил, что в действительности никакой проблемы с материально-технической базой нет.

Небольшие трудности, по его словам, испытывала только Смоленская область», — сказал собеседник.

В итоге, как утверждает источник, депутатский корпус решил не принимать законопроект в первоначальной редакции, а внести в него поправки, убрав положения о продлении срока замены иностранных водительских удостоверений.

Льгота за русский язык

В итоге ко второму и третьему чтениям документ подошел в измененном виде — о продлении срока замены водительских удостоверений там уже не говорилось, а значилось уже совсем другое предложение — разрешить работать водителями в России без замены национальных прав гражданам тех государств, где русский язык является официальным.

Из стран бывшего СССР под этот критерий попала только Киргизия. Кроме того, специальное межправительственное соглашение было заключено с Белоруссией. Граждане остальных государств, работающие в компаниях-перевозчиках, с 1 июня фактически оказались вне закона. За каждого работника компании-перевозчики теперь должны платить по 50 тыс. руб. штрафов.

«Принятие закона в таком виде проблему, естественно, не решило, поскольку в действительности материально-техническая база во многих регионах все-таки отсутствует», — утверждает источник.

Нет разрешения — есть коррупция

Более того, по словам собеседника «Газеты.Ru», вступление законопроекта в силу способствовало и росту коррупции — он утверждает, что перевозчики теперь якобы вынуждены приплачивать сотрудникам ГИБДД, чтобы те «закрывали глаза» на нарушение закона.

«Есть случаи, когда гаишники приходят к перевозчикам, считают, сколько иностранцев без российских прав работает, и прямо называют сумму, которую нужно уплачивать ежемесячно. Сфера пассажирских перевозок от этого, естественно, сильно страдает», — сказал он.

При этом, по данным собеседника, решать эту проблему на законодательном уровне в Госдуме не собираются, поскольку закон уже вступил в силу. «Выход есть только один — органы исполнительной власти субъектов должны создать все условия для того, чтобы иностранцы смогли заменить свои удостоверения в кратчайшие сроки», — подытожил собеседник издания.

В регионах кадровый голод усиливается

Как рассказал «Газете.Ru» председатель «Ассоциации перевозчиков пассажиров» Василий Киселев, «кадровый голод», который испытывает сфера пассажирских автомобильных перевозок, в последнее время усиливается, а принятый депутатами законопроект эту ситуацию только усугубил.

«В Петербурге, втором по населению городе России, около 70% водителей официальных перевозчиков — иностранцы. Если их уволить, город просто встанет.

Более того, возможности сдать экзамен и получить российские права у иностранцев, работающих в Питере, практически нет — водителям приходится брать отпуск за свой счет, уезжать в другие регионы, чтобы сдавать экзамены там, — говорит Киселев. — Сейчас в Петербурге только около 8% водителей смогли заменить права».

В начале октября прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку четырех местных компаний-перевозчиков, выявила нарушения и направила руководству представления об устранении нарушений. Водителей без российских прав от работы отстранили, а транспортные средства отправили на спецстоянку.

«На каком основании был проведен этот рейд, непонятно, это просто беспредел. Общественный транспорт давно уже стал ристалищем правоохранительных органов, но ведь проблема такими проверками не решится», — возмущается председатель «Ассоциации перевозчиков пассажиров».

В Москве без нелегалов, но с дефицитом

В Москве же проблема стоит менее остро. Как утверждает глава Московского транспортного союза Юрий Свешников, после проведения «маршруточной реформы» работающие в столице компании уволили нелегальных водителей.

«В столице пассажирские перевозки осуществляет Мосгортранс и еще несколько компаний, в них нелегалов нет, все с российскими правами. При этом никакого коллапса не случилось, все как-то тихо очень прошло», — сказал Свешников «Газете.Ru».

В то же время в конце сентября директор Мосгортранса Евгений Михайлов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что запрет на работу с иностранными правами негативно повлиял на количество водителей.

По его словам, дефицит водителей на предприятии сегодня составляет порядка 2,5-3 тыс. человек. Михайлов также отметил, что в случае увеличения штата, возрастет и количество автобусов на улицах города.

Нелегалы-таксисты никуда не делись

Запрет на работу в России по иностранным правам коснулся и рынка таксомоторных перевозок. Заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сегодня в Москве и области порядка 6% водителей работают нелегально.

«Несмотря на то, что ситуация меняется в пользу русских водителей, нелегалов по-прежнему много. Всего в московском регионе около 30% иностранных таксистов, из них порядка 20% работают нелегально», — сказал Попков.

Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов при этом утверждает, что большинство нелегалов ездят на автомобилях без символики такси.

«Сейчас все работают через агрегаторы, водители без российских прав обычно снимают со своих машин все обозначения такси и ездят себе спокойно, никто их не трогает и не проверяет», — считает Амосов.

Водители-мигранты не хотят учиться

Иностранные автомобилисты неохотно проходят обучение и меняют водительские удостоверения на российские, рассказал «Газете.Ru» председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев.

«Весной мы открыли в Москве бесплатный консультационный центр для мигрантов, где они могут получить информацию о том, как сдавать экзамены и менять права. Никаких толп там нет, приходят и учатся они очень неохотно — насколько я знаю, из 10 человек теорию провалили семь или восемь, — сказал Лобарев. — Никакого «бума» замены прав нет».

Кроме того, эксперт отметил, что в Москве за сдачей иностранцами экзаменов хорошо следят, поэтому многие из них уезжают в южные регионы и сдают экзамены там.

В ГИБДД проблем не видят

В то же время высокопоставленный источник в ГИБДД рассказал «Газете.Ru», что никаких проблем с заменой иностранцами водительских удостоверений нет, однако заявил, что статистики, сколько автомобилистов уже заменили свои права на российские, в ведомстве нет.

«Газета.Ru» направила запрос в МВД России на получения информации о ходе замены прав и проведении полицейскими проверок нелегальных водителей, ответ на него в редакции пока не получили.

Напомним, впервые о внесении поправок в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», запрещающих иностранным водителям работать в России без российских прав, заговорили в 2013 году из-за якобы большого количества аварий с мигрантами. Толчком к продвижению этой инициативы, в частности, стала громкая авария с автобусом и «КамАЗом», которую спровоцировал управлявший грузовиком автомобилист из Армении Грачья Арутюнян.

Тогда в результате ДТП с переполненным пассажирским автобусом погибли 18 человек, десятки получили ранения. Выяснилось, что вдобавок мигрант управлял еще и неисправным автомобилем. Он получил 6 лет и 9 месяцев колонии. Однако в итоге Арутюнян был экстрадирован в Армению и остаток срока будет отбывать там.

В свою очередь, внедрение поправок неоднократно откладывалось из-за того, что в российских автошколах отсутствовала материально-техническая база для массовой замены иностранцами водительских удостоверений.