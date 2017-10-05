Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 7 октября в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801

Смотрите 7 октября на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 16.50

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссёры: Александр Бустильо, Жюльен Мори

В ролях: Кейт Ходж, Кен Фори, Р.Э. Михайлофф

При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужаса путь, который превратит его в маньяка легенду по имени «Кожаное лицо».