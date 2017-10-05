Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 7 октября в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
Смотрите 7 октября на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 16.50
Жанр: ужасы, триллер
Страна: США
Режиссёры: Александр Бустильо, Жюльен Мори
В ролях: Кейт
При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужаса путь, который превратит его в маньяка легенду по имени «Кожаное лицо».
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