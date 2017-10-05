13-летний Адис Ширинбек из Таджикистана, который сейчас учится в московской школе, является претендентом детской литературной премии Глаголица.
Адис с детства увлекается поэзией, играет в футбол. Любовь к поэзии, наверное, передалась мальчику по наследству: его бабушка Хадича Джалолова пишет сказки для детей и стихи на русском, таджикском и ишкашимском языках, его дядя - Джамшед Давлатмамадов был поэтом, его папа - Олими Ширинбек также увлекается поэзией, хотя работает врачом в Москве.
Адис, по его словам, с детства мечтает стать отличным специалистом в области хирургии, как его отец, а после недавней поездки в Лондон он окончательно убедился в своём решении.
«Меня очень впечатлил уровень медицины в Великобритании. А познал я её на своей шкуре, как говорят. Поиграв с лондонскими ребятами в футбол, я применил приём, которым раньше не пользовался в игре, и сломал руку. Я благодарен этому случаю, иначе не попал бы в больницу», - рассказал "АП" Адис.
Кстати, стих, который мальчик выставил на конкурс «Глаголица», по его признанию он написал за полчаса:
Интересная вещь книга,
Она очень многолика.
Книг написано миллионы,
Книги-друзья и компаньоны.
Книга-это безграничный мир,
Читая ее ты находишь ориентир.
Бывают книги весёлые, забавные, грустные,
Есть книги про романтику страшные, искусные.
Сейчас начали книги электронные читать,
Но мне нравится с бумажных информацию получать.
Всё же книги интересны,
Они увлекательны и прелестны.
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