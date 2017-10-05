5 октября начался первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Первый и единственный раз президент России посетил Саудовскую Аравию еще в 2007 году — ответного визита пришлось ждать 10 лет. Арабист Марианна Беленькая в колонке на сайте Московского Центра Карнеги объясняет, чем важен этот визит и что изменится в отношениях двух стран, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. С разрешения редакции «Медуза» публикует статью Беленькой.

Непростая история

Отношения двух стран — это взлеты и падения. СССР стал первой страной, которая признала независимость саудовского королевства. Дипотношения были установлены в 1926 году. Спустя 12 лет советская миссия в Джидде была закрыта, сотрудничество прервано. Возобновить контакты на постоянной основе удалось только в 1990 году на фоне первого кризиса в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Но о реальном сотрудничестве говорить не приходилось, особенно в свете военной кампании в Чечне. В Москве неоднократно возмущались тем, что монархии Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, поддерживают экстремистов на Северном Кавказе. Но и без этого негативного фона в 1990-е годы Ближний Восток Россию особо не волновал.

Только в 2000-е Москва начала постепенно выстраивать контакты со странами региона. «После визита президента Путина в Эр-Рияд в 2007 году отношения двух стран начали быстро развиваться, это чувствовалось на протяжении нескольких лет, но потом начались известные события „арабской весны“, которые привели к спаду темпов наших отношений», — объяснял бывший посол РФ в Саудовский Аравии, заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Конфликт в Сирии, начавшийся весной 2011 года, фактически развел две страны по разные стороны баррикад. Эр-Рияд настаивал на отставке президента Асада и потратил немало сил на финансирование и вооружение оппозиции, включая те ее части, которые в Москве до последнего времени относили к террористическим группировкам. Россия, наоборот, Асада поддерживала и, мало того, настаивала на участии в сирийском урегулировании Ирана. Поэтому из Эр-Рияда смотрели на российскую политику в Сирии как на явно враждебную.

Три причины сблизиться

Ситуация начала меняться в 2015 году. Совпали сразу три причины.

Первая — смена власти в Саудовской Аравии. Король Салман занял престол после кончины своего брата Абдаллы ибн Абдул-Азиза. Активную роль в жизни страны стал играть двадцатидевятилетний сын короля принц Мухаммед бен Салман. Он был назначен вторым наследником, а спустя два года получил статус наследного принца.

Летом 2015 года Мухаммед бен Салман принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с президентом Путиным. Судя по тому, что их контакты после этого стали практически регулярными, двум политикам удалось установить личный контакт, несмотря на разницу в возрасте.

Вторая причина быстрого сближения — резкое падение цен на нефть в конце 2014 — начале 2015 года. Россия и Саудовская Аравия, совокупная добыча которых составляет 25% мировой, столкнулись с похожими экономическими проблемами. В 2015 году в королевстве был зарегистрирован максимальный дефицит бюджета за четверть века — $97 млрд (15% ВВП). По инициативе принца Мухаммеда бен Салмана была принята программа «Видение-2030» (Vision-2030), основная задача которой — преодолеть нефтяную зависимость Саудовской Аравии с помощью диверсификации экономики.

Похожие цели и у России. Но обе страны уверены, что диверсифицировать экономику им будет комфортнее, если стабилизировать цены на нефть. Достигнутые в прошлом году договоренности между Москвой и Эр-Риядом позволили заключить соглашения о снижении добычи нефти между ОПЕК и независимыми странами-производителями. Эта сделка открыла новую страницу в российско-саудовских отношениях. Обе стороны увидели, что диалог возможен. Ценовое соглашение истекает в конце марта 2018 года, и сейчас для двух стран самое время определить свои дальнейшие действия.

То, что тема координации действий в нефтедобыче будет поднята на переговорах в Москве, подтвердил накануне сам президент. Он не исключил возможности продления соглашений. Все будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке весной. Пока дипломатические источники говорят о том, что соглашение продлится ровно столько, сколько это будет выгодно Москве и Эр-Рияду.

Наконец, третья причина — российская военная кампания в Сирии, хотя Эр-Рияд отнюдь не относится к ее сторонникам. Казалось бы, после присоединения России к военным действиям в Сирии на стороне Асада двусторонние отношения с Саудовской Аравией должны были только ухудшиться. Но Москва доказала, что готова активно вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, а демонстрацию силы в регионе понимают и уважают. Так же как и подкрепленное оружием стремление России искать компромиссы с разными региональными силами. Эр-Рияд признал в Москве посредника в решении ближневосточных конфликтов.

Визит короля приходится на непростой этап сирийского урегулирования. Заработали, пусть и с оговорками, зоны деэскалации. Следующий этап — раздел сфер влияния между странами, участвующими в урегулировании, и определение будущего политического устройства Сирии. В королевстве, к радости Москвы, уже давно не требуют немедленной отставки Асада. В России ценят и усилия саудовцев в объединении оппозиции.

Но осталась проблема Ирана. Вернее, она стала еще более острой. Эр-Рияд ставит вопрос: или мы, или они. Москва лавирует, как умеет. Ей нужны оба партнера. Лучше считать их друзьями, чем зачислить во враги. Поэтому и давить на Тегеран, требуя от него уйти из Сирии, Москва не будет.

Но не будет и открыто отказывать саудовцам или критиковать их действия в регионе, как она это позволяла себе раньше в адрес Эр-Рияда и как делает сейчас в отношении США. Слишком многое зависит от сохранения стабильности в двусторонних отношениях. Цены на нефть становятся важнее идеологии.

Перепрыгнуть миллиард

Впрочем, на одном соглашении по нефти невозможно построить стабильную базу для двусторонних отношений. Нужно развивать более разнообразное экономическое сотрудничество.

Для саудовцев визит короля — сигнал к действию. «Очень часто при обсуждении возможных сделок между нашими странами саудовцы в ответ на вопрос, что им мешает сотрудничать с Россией, отвечали: король еще не приехал. Для них это важно», — говорит один из российских дипломатов, работавших в Саудовской Аравии. Теперь отговорок быть не должно. Если не в этот раз, то когда?

Деловая программа визита началась с инвестиционного форума, в котором принимают участие около двухсот компаний, в том числе крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Saudi Aramco, а также «Газпром нефть», «Сибур», «Аэрофлот» и «Фосагро». Королевский визит совпал с Российской энергетической неделей. В Москву приехали более 20 профильных министров, в том числе из стран ОПЕК. Неудивительно, что часть российско-саудовских переговоров проходит в рамках программы энергонедели.

Точный список планируемых к подписанию соглашений перед визитом не разглашался. Из названного заранее — планы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовской Аравии создать два совместных фонда на $2 млрд — технологический и энергетический. В 2015 году РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) уже подписали соглашение о создании совместного фонда объемом $10 млрд. План рассчитан на 4–5 лет. Также, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, одним из основных направлений сотрудничества двух стран может стать нефтехимия.

Но существуют опасения, что громкие заявления о развитии российско-саудовских отношений останутся в основном на бумаге. Так уже было раньше, и в 2003 году, когда в Москву приезжал будущий король Саудовской Аравии, наследный принц Абдалла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, и в 2007-м — после визита Путина в Эр-Рияд.

И все же те визиты не прошли бесследно. Товарооборот между двумя странами стал постепенно расти. В 2005 году он составлял всего 235 миллионов долларов, а в 2012-м достиг миллиарда долларов и продержался на этом уровне еще два года. Если не сравнивать с саудовско-американским товарооборотом, превышавшим тогда 70 миллиардов долларво, и вспомнить, что отношения строились в 2000-х практически с нуля, то это вполне можно было бы назвать победой. Хотя вместе с падением цен на нефть в 2015–2016 годах товарооборот сократился вдвое, а за первое полугодие 2017 года составил 430 миллионов долларов. Российский экспорт в Саудовскую Аравию в два с лишним раза больше импорта оттуда. Россия продает туда прежде всего злаки и химпродукты, а покупает у саудовцев пластмассы.

Судьба военных контрактов

Показателем серьезности намерений дать новый импульс развитию двусторонней торговли может стать военно-техническое сотрудничество. В июле гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, предусматривающий поставки российских вооружений и техники на 3,5 миллиарда долларов.

На самом деле этот документ ни к чему не обязывает. Но российские оружейники надеются, что в ходе переговоров короля Салмана с президентом Путиным ситуация прояснится. По словам Чемезова, еще пять лет назад были подписаны контракты на 20 миллиардов долларов, но дальше намерений дело не пошло. «Саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — сказал он. Но все это так и осталось на словах.

Сейчас ситуация стала еще сложнее. После принятия программы «Видение-2030» саудиты делают ставку на локализацию производства. Россия делиться технологиями в оборонной промышленности не привыкла. По словам Чемезова, пока самое простое — построить в Саудовской Аравии завод по выпуску стрелкового оружия.

У саудовцев есть свои варианты. В ходе пресс-конференции в РИА Новости генеральный директор Центра арабо-российских исследований Маджид Абдул-Азиз ат-Турки высказал предположение, что Москва и Эр-Рияд могли бы создать на саудовской территории совместные предприятия по производству запчастей для самолетов и танков, резины, литиевых батарей. Он подчеркнул, что сейчас мог бы быть удачный момент для начала сотрудничества. Примерно месяц назад в Саудовской Аравии была создана компания по производству оружия, цель которой — привлечь в страну иностранные военные технологии. Переговоры о создании совместных предприятий идут с десятком стран. «К сожалению, никто из россиян в них не участвует», — сказал ат-Турки.

Здесь действительно нужна политическая воля с обеих сторон. Без этого представить участие российских компаний в создании совместного предприятия в оборонной сфере невозможно.

Конечно, влияет и упомянутое Чемезовым недоверие российских оружейников к саудовским партнерам — слишком много было надежд и разочарований. Все понимают, что основным поставщиком вооружения в Саудовскую Аравию является Вашингтон. Только в ходе майского визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд была подписана договоренность на поставки вооружения на 110 миллиардов долларов. Но с другой стороны, по словам Озерова, есть прецеденты военного сотрудничества королевства с Китаем и другими странами за пределами НАТО.

Дипломат считает, что даже если результаты по военно-техническому сотрудничеству и другим сферам не будут очевидны сразу после визита, то главное было — запустить процесс, а соглашения появятся — уже намечена программа развития связей на перспективу. План реализации проектов обсудят на заседании российско-саудовской Межправительственной комиссии в конце октября.

Определенные основания для такого позитивного настроя есть — сейчас складывается как никогда удачная конъюнктура для развития отношений двух стран. Но впадать в излишний оптимизм из-за королевского визита тоже не стоит: вряд ли России удастся составить конкуренцию США в качестве ведущего экономического партнера Саудовской Аравии, разве что несколько сократить отставание. Нынешнее стремительное сближение Москвы и Эр-Рияда вызвано прежде всего совпадением политических интересов двух стран, и оно может так же стремительно оборваться, если эти интересы опять разойдутся.