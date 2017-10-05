5 октября начался первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Первый и единственный раз президент России посетил Саудовскую Аравию еще в 2007 году — ответного визита пришлось ждать 10 лет. Арабист Марианна Беленькая в колонке на сайте Московского Центра Карнеги объясняет, чем важен этот визит и что изменится в отношениях двух стран, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. С разрешения редакции «Медуза» публикует статью Беленькой.

Непростая история

Отношения двух стран — это взлеты и падения. СССР стал первой страной, которая признала независимость саудовского королевства. Дипотношения были установлены в 1926 году. Спустя 12 лет советская миссия в Джидде была закрыта, сотрудничество прервано. Возобновить контакты на постоянной основе удалось только в 1990 году на фоне первого кризиса в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

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Но о реальном сотрудничестве говорить не приходилось, особенно в свете военной кампании в Чечне. В Москве неоднократно возмущались тем, что монархии Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, поддерживают экстремистов на Северном Кавказе. Но и без этого негативного фона в 1990-е годы Ближний Восток Россию особо не волновал.

Только в 2000-е Москва начала постепенно выстраивать контакты со странами региона. «После визита президента Путина в Эр-Рияд в 2007 году отношения двух стран начали быстро развиваться, это чувствовалось на протяжении нескольких лет, но потом начались известные события „арабской весны“, которые привели к спаду темпов наших отношений», — объяснял бывший посол РФ в Саудовский Аравии, заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Конфликт в Сирии, начавшийся весной 2011 года, фактически развел две страны по разные стороны баррикад. Эр-Рияд настаивал на отставке президента Асада и потратил немало сил на финансирование и вооружение оппозиции, включая те ее части, которые в Москве до последнего времени относили к террористическим группировкам. Россия, наоборот, Асада поддерживала и, мало того, настаивала на участии в сирийском урегулировании Ирана. Поэтому из Эр-Рияда смотрели на российскую политику в Сирии как на явно враждебную.

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Первая — смена власти в Саудовской Аравии. Король Салман занял престол после кончины своего брата Абдаллы ибн Абдул-Азиза. Активную роль в жизни страны стал играть двадцатидевятилетний сын короля принц Мухаммед бен Салман. Он был назначен вторым наследником, а спустя два года получил статус наследного принца.

Летом 2015 года Мухаммед бен Салман принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с президентом Путиным. Судя по тому, что их контакты после этого стали практически регулярными, двум политикам удалось установить личный контакт, несмотря на разницу в возрасте.

Вторая причина быстрого сближения — резкое падение цен на нефть в конце 2014 — начале 2015 года. Россия и Саудовская Аравия, совокупная добыча которых составляет 25% мировой, столкнулись с похожими экономическими проблемами. В 2015 году в королевстве был зарегистрирован максимальный дефицит бюджета за четверть века — $97 млрд (15% ВВП). По инициативе принца Мухаммеда бен Салмана была принята программа «Видение-2030» (Vision-2030), основная задача которой — преодолеть нефтяную зависимость Саудовской Аравии с помощью диверсификации экономики.

Похожие цели и у России. Но обе страны уверены, что диверсифицировать экономику им будет комфортнее, если стабилизировать цены на нефть. Достигнутые в прошлом году договоренности между Москвой и Эр-Риядом позволили заключить соглашения о снижении добычи нефти между ОПЕК и независимыми странами-производителями. Эта сделка открыла новую страницу в российско-саудовских отношениях. Обе стороны увидели, что диалог возможен. Ценовое соглашение истекает в конце марта 2018 года, и сейчас для двух стран самое время определить свои дальнейшие действия.

То, что тема координации действий в нефтедобыче будет поднята на переговорах в Москве, подтвердил накануне сам президент. Он не исключил возможности продления соглашений. Все будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке весной. Пока дипломатические источники говорят о том, что соглашение продлится ровно столько, сколько это будет выгодно Москве и Эр-Рияду.

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Наконец, третья причина — российская военная кампания в Сирии, хотя Эр-Рияд отнюдь не относится к ее сторонникам. Казалось бы, после присоединения России к военным действиям в Сирии на стороне Асада двусторонние отношения с Саудовской Аравией должны были только ухудшиться. Но Москва доказала, что готова активно вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, а демонстрацию силы в регионе понимают и уважают. Так же как и подкрепленное оружием стремление России искать компромиссы с разными региональными силами. Эр-Рияд признал в Москве посредника в решении ближневосточных конфликтов.

Визит короля приходится на непростой этап сирийского урегулирования. Заработали, пусть и с оговорками, зоны деэскалации. Следующий этап — раздел сфер влияния между странами, участвующими в урегулировании, и определение будущего политического устройства Сирии. В королевстве, к радости Москвы, уже давно не требуют немедленной отставки Асада. В России ценят и усилия саудовцев в объединении оппозиции.

Но осталась проблема Ирана. Вернее, она стала еще более острой. Эр-Рияд ставит вопрос: или мы, или они. Москва лавирует, как умеет. Ей нужны оба партнера. Лучше считать их друзьями, чем зачислить во враги. Поэтому и давить на Тегеран, требуя от него уйти из Сирии, Москва не будет.

Но не будет и открыто отказывать саудовцам или критиковать их действия в регионе, как она это позволяла себе раньше в адрес Эр-Рияда и как делает сейчас в отношении США. Слишком многое зависит от сохранения стабильности в двусторонних отношениях. Цены на нефть становятся важнее идеологии.

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Впрочем, на одном соглашении по нефти невозможно построить стабильную базу для двусторонних отношений. Нужно развивать более разнообразное экономическое сотрудничество.

Для саудовцев визит короля — сигнал к действию. «Очень часто при обсуждении возможных сделок между нашими странами саудовцы в ответ на вопрос, что им мешает сотрудничать с Россией, отвечали: король еще не приехал. Для них это важно», — говорит один из российских дипломатов, работавших в Саудовской Аравии. Теперь отговорок быть не должно. Если не в этот раз, то когда?

Деловая программа визита началась с инвестиционного форума, в котором принимают участие около двухсот компаний, в том числе крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Saudi Aramco, а также «Газпром нефть», «Сибур», «Аэрофлот» и «Фосагро». Королевский визит совпал с Российской энергетической неделей. В Москву приехали более 20 профильных министров, в том числе из стран ОПЕК. Неудивительно, что часть российско-саудовских переговоров проходит в рамках программы энергонедели. 

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Точный список планируемых к подписанию соглашений перед визитом не разглашался. Из названного заранее — планы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовской Аравии создать два совместных фонда на $2 млрд — технологический и энергетический. В 2015 году РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) уже подписали соглашение о создании совместного фонда объемом $10 млрд. План рассчитан на 4–5 лет. Также, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, одним из основных направлений сотрудничества двух стран может стать нефтехимия.

Но существуют опасения, что громкие заявления о развитии российско-саудовских отношений останутся в основном на бумаге. Так уже было раньше, и в 2003 году, когда в Москву приезжал будущий король Саудовской Аравии, наследный принц Абдалла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, и в 2007-м — после визита Путина в Эр-Рияд. 

И все же те визиты не прошли бесследно. Товарооборот между двумя странами стал постепенно расти. В 2005 году он составлял всего 235 миллионов долларов, а в 2012-м достиг миллиарда долларов и продержался на этом уровне еще два года. Если не сравнивать с саудовско-американским товарооборотом, превышавшим тогда 70 миллиардов долларво, и вспомнить, что отношения строились в 2000-х практически с нуля, то это вполне можно было бы назвать победой. Хотя вместе с падением цен на нефть в 2015–2016 годах товарооборот сократился вдвое, а за первое полугодие 2017 года составил 430 миллионов долларов. Российский экспорт в Саудовскую Аравию в два с лишним раза больше импорта оттуда. Россия продает туда прежде всего злаки и химпродукты, а покупает у саудовцев пластмассы. 

Судьба военных контрактов

Показателем серьезности намерений дать новый импульс развитию двусторонней торговли может стать военно-техническое сотрудничество. В июле гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, предусматривающий поставки российских вооружений и техники на 3,5 миллиарда долларов.

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На самом деле этот документ ни к чему не обязывает. Но российские оружейники надеются, что в ходе переговоров короля Салмана с президентом Путиным ситуация прояснится. По словам Чемезова, еще пять лет назад были подписаны контракты на 20 миллиардов долларов, но дальше намерений дело не пошло. «Саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — сказал он. Но все это так и осталось на словах.

Сейчас ситуация стала еще сложнее. После принятия программы «Видение-2030» саудиты делают ставку на локализацию производства. Россия делиться технологиями в оборонной промышленности не привыкла. По словам Чемезова, пока самое простое — построить в Саудовской Аравии завод по выпуску стрелкового оружия.

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У саудовцев есть свои варианты. В ходе пресс-конференции в РИА Новости генеральный директор Центра арабо-российских исследований Маджид Абдул-Азиз ат-Турки высказал предположение, что Москва и Эр-Рияд могли бы создать на саудовской территории совместные предприятия по производству запчастей для самолетов и танков, резины, литиевых батарей. Он подчеркнул, что сейчас мог бы быть удачный момент для начала сотрудничества. Примерно месяц назад в Саудовской Аравии была создана компания по производству оружия, цель которой — привлечь в страну иностранные военные технологии. Переговоры о создании совместных предприятий идут с десятком стран. «К сожалению, никто из россиян в них не участвует», — сказал ат-Турки.

Здесь действительно нужна политическая воля с обеих сторон. Без этого представить участие российских компаний в создании совместного предприятия в оборонной сфере невозможно.

Конечно, влияет и упомянутое Чемезовым недоверие российских оружейников к саудовским партнерам — слишком много было надежд и разочарований. Все понимают, что основным поставщиком вооружения в Саудовскую Аравию является Вашингтон. Только в ходе майского визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд была подписана договоренность на поставки вооружения на 110 миллиардов долларов. Но с другой стороны, по словам Озерова, есть прецеденты военного сотрудничества королевства с Китаем и другими странами за пределами НАТО.

Дипломат считает, что даже если результаты по военно-техническому сотрудничеству и другим сферам не будут очевидны сразу после визита, то главное было — запустить процесс, а соглашения появятся — уже намечена программа развития связей на перспективу. План реализации проектов обсудят на заседании российско-саудовской Межправительственной комиссии в конце октября. 

Определенные основания для такого позитивного настроя есть — сейчас складывается как никогда удачная конъюнктура для развития отношений двух стран. Но впадать в излишний оптимизм из-за королевского визита тоже не стоит: вряд ли России удастся составить конкуренцию США в качестве ведущего экономического партнера Саудовской Аравии, разве что несколько сократить отставание. Нынешнее стремительное сближение Москвы и Эр-Рияда вызвано прежде всего совпадением политических интересов двух стран, и оно может так же стремительно оборваться, если эти интересы опять разойдутся.