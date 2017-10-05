Нурсултана Назарбаев и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе 14 сентября 2015 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

"В ходе беседы Нурсултан Назарбаев, касаясь плодотворной государственной деятельности президента Республики Таджикистан, особо подчеркнул его вклад в дело развития страны и роста её международного авторитета", - сообщает пресс-служба президента РТ.

В свою очередь, отмечает пресс-служба, Эмомали Рахмон высоко оценил вклад Нурсултан Назарбаева в развитие взаимодействия двух стран на уровне стратегического партнерства, охватывающий все основные сферы сотрудничества.

Главы государств также обсудили круг вопросов международного и регионального характера.

Ранее Эмомали Рахмона с 65-летним юбилеем поздравили президент России Владимир Путин и российский премьер Дмитрий Медведев.

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