АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Ташкенте состоится очередной этап мирового Гран-при по дзюдо. В соревнованиях планируется участие около 200 дзюдоистов из 30 стран мира. Сборную Таджикистана представляют: Сухроб Бокиев (60 кг), Мухаммадрахим Сарахонов (66 кг), Бехрузи Ходжазода (73 кг), Саидмухтор Расулов (73 кг), Акмал Муродов (81 кг), КароматуллоХакимов (81 кг), Комроншох Устопириён (90 кг), Эмомджон Камолов (90 кг), Сиджалол Саидов (100 кг).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ОКТЯБРЯ

1920 - Образована Бухарская Народная Советская Республика.

1932 - Введена в действие Душанбинская шелкомотальная фабрика - ныне шелкокомбинат.

1966 - Открылась неделя таджикской литературы в Белоруссии.

2002 - В Душанбе состоялось подписание Соглашения о государственной границе между РТ и Узбекистаном. В соответствии с соглашением было делимитировано 1100 из 1283 километров границы.

2004 – Таджикистан стал полноправным 182-м по счету государством-членом Интерпола.

2010 - В Раште по техническим причинам потерпел крушение вертолет Национальной гвардии Таджикистана. В результате погибло 19 бойцов элитного подразделения «Альфа» и 7 военнослужащих Нацгвардии.

2010 - На мине в Раштском районе подорвалась грузовая автомашина Национальной гвардии с военнослужащими на борту, погибло шесть человек.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ОКТЯБРЯ

1900 – Родился поэт Сухайли Джавхаризода.

1951 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Муродбек Насриддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег), на перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла, по востоку ГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег), на перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.