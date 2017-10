An international entrepreneurship forum, dubbed Danghara-2017, will take place in Danghara, the hometown of President Emomali Rahmon, on October 13, a day ahead of the National Day of Entrepreneurs, which is marked in Tajikistan on October 14.

